Redmi K30 5G全球首发骁龙765G处理器，采用7nm EUV工艺

IT之家12月10日消息 今日下午2点，Redmi手机官方正式发布新款Redmi K30 5G手机，全球首发搭载高通骁龙765G处理器。

据介绍，此次Redmi K30 5G手机搭载的骁龙765处理器芯片采用了目前最顶级的7nmEUV低功耗工艺制程，相比8nm工艺功耗降低35%；芯片集成骁龙X52调制解调器及射频系统，支持SA/NSA双模；采用了12组天线设计，实现全场景疾速网络，支持5G Smart智能网络调节以进一步降低功耗；支持5G MultiLink网络三路齐发，时刻峰值网速。

性能方面，骁龙765G处理器沿用了2020年度旗舰骁龙865的架构。CPU方面采用了与骁龙855相同架构的全新八核Kryo475处理器，由1+1+6的三丛集架构组成。配置一颗2.4GHz的超级大核，一颗2.2GHz的性能核心，六颗1.8GHz效率核心。骁龙765G图形处理器采用全新的Adreno 620，骁龙765G相较骁龙730图形运算性能提升接近40%。

AI性能方面，骁龙765G处理器使用了和旗舰865同代的AI硬件加速器HTA 220，主频高达700MHz。配合1.4GHz的HVX，骁龙765G的整体AI性能相比第四代AIE翻倍，高达每秒5.5万亿次运算（5.5 TOPS）。