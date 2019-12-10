内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

Redmi K30 5G全球首发骁龙765G处理器，采用7nm EUV工艺

2019/12/10 15:03:19来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月10日消息 今日下午2点，Redmi手机官方正式发布新款Redmi K30 5G手机，全球首发搭载高通骁龙765G处理器。

据介绍，此次Redmi K30 5G手机搭载的骁龙765处理器芯片采用了目前最顶级的7nmEUV低功耗工艺制程，相比8nm工艺功耗降低35%；芯片集成骁龙X52调制解调器及射频系统，支持SA/NSA双模；采用了12组天线设计，实现全场景疾速网络，支持5G Smart智能网络调节以进一步降低功耗；支持5G MultiLink网络三路齐发，时刻峰值网速。

性能方面，骁龙765G处理器沿用了2020年度旗舰骁龙865的架构。CPU方面采用了与骁龙855相同架构的全新八核Kryo475处理器，由1+1+6的三丛集架构组成。配置一颗2.4GHz的超级大核，一颗2.2GHz的性能核心，六颗1.8GHz效率核心。骁龙765G图形处理器采用全新的Adreno 620，骁龙765G相较骁龙730图形运算性能提升接近40%。

AI性能方面，骁龙765G处理器使用了和旗舰865同代的AI硬件加速器HTA 220，主频高达700MHz。配合1.4GHz的HVX，骁龙765G的整体AI性能相比第四代AIE翻倍，高达每秒5.5万亿次运算（5.5 TOPS）。

京东Redmi K30系列新品1999元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Redmi K30 5G骁龙765G处理器

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有