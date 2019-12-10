【IT之家开箱】Redmi K30 5G图赏：惊鸿花影，极速热爱

IT之家12月10日消息 Redmi今日正式发布了新款Redmi K30 5G手机。该机首发搭载高通骁龙765G处理器+索尼IMX686 6400万像素传感器，支持SA-NSA双模5G。IT之家现已拿到Redmi K30 5G花影惊鸿版本，并给大家拍摄了一组精美图赏，一起来看一下。

Redmi K30 5G有“深海微光”、“紫玉幻境”、“时光独白”、“花影惊鸿”四款配色方案，正面采用一块6.67英寸120Hz双挖孔流速全面屏，屏幕比例为20:9，屏占比为91%，支持护眼模式2.0。

Redmi K30 5G采用前置2000万像素AI打孔双摄，支持萌拍，电影人像模式。

Redmi K30 5G采用后置“明眸”四摄方案，全球首发索尼6400万像素IMX686传感器，拥有1/1.7”超大感光元件，1.6μm 4合1大像素，f/1.89大光圈，6P镜头，支持夜神超级夜景功能，与小米CC9 Pro算法相同；采用200万像素人像景深镜头，1.75μm像素，可实现真实自然的背景虚化效果，支持人像模式+电影模式，支持RAW格式直出。

Redmi K30 5G采用侧边指纹识别方案，侧面边框配色与后盖颜色融为一体，视觉效果十分惊艳。同时边框设计也充分考虑到人机工学，握持舒适。

配置方面，Redmi K30 5G搭载高通骁龙765G处理器，由目前最顶级的7nmEUV工艺打造；集成骁龙X52调制解调器及射频系统，支持SA-NSA双模5G，内置12组天线，支持5G双频GPS；继承了2020年度旗舰芯片骁龙865的架构，采用全新的八核Kryo475处理器，由1+1+6的三丛集架构组成，具体为一颗2.4GHz的超级大核，一颗2.2GHz的性能核心，六颗1.8GHz效率核心。图形处理器方面采用的是全新Adreno 620，相较骁龙730图形运算性能提升接近40%；支持30W快充标配30W充电头，内置4500mAh电池。

功能方面，Redmi K30 5G支持铜管液冷散热，多功能NFC，5G双频GPS，红外遥控等功能，预装MIUI 11稳定版，通过Hi-Res Audio认证，搭载1217超线性扬声器，支持Smart PA大音量外放。

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