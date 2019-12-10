Redmi K30 5G正式发布：1999元起！

IT之家12月10日消息 今日Redmi手机官方正式发布旗下首款5G手机——Redmi K30 5G，全球首发搭载骁龙765G处理器+索尼IMX686，售价1999元起。

配置方面，Redmi K30 5G手机搭载了最新的高通骁龙765G处理器，采用了目前最顶级的7nmEUV工艺，集成骁龙X52调制解调器及射频系统并支持SA/NSA双模。

Redmi K30 5G手机采用一块6.67英寸120Hz双挖孔流速全面屏，屏幕比例为20:9，屏占比为91%，支持护眼模式2.0。

Redmi K30 5G手机机身采用3D四曲面玻璃设计，拥有双面康宁GG5保护玻璃，由AG磨砂旗舰级工艺打造而成。

Redmi K30 5G手机配色为时光独白、深海微光、紫玉幻境、花影惊鸿四款配色可选。

Redmi K30 5G手机采用前后六摄全场景方案，全球首发索尼6400万像素IMX686传感器，拥有1/1.7”超大感光元件，1.6μm 4合1大像素，f/1.89大光圈，6P镜头， 支持夜神超级夜景功能，与小米CC9 Pro算法相同；采用200万像素人像景深镜头，1.75μm像素，可实现真实自然的背景虚化效果，支持人像模式+电影模式；前置AI双摄，支持萌拍，电影人像模式，支持RAW格式直出。

Redmi K30 5G手机支持30W疾速闪充，采用独立高效电荷泵，充电转化效率达97%，电池容量为4500mAh，可实现30分钟充电61%。

Redmi K30 5G手机拥有Type-C接口，保留3.5mm耳机孔，支持红外遥控。

Redmi K30 5G手机预装MIUI 11稳定版。

Redmi K30 4G手机依旧采用120Hz流速屏，首发索尼6400万IMX686前后六摄全场景相机，搭载骁龙730G处理器，标配27W快充，电池容量为4500mAh。

售价方面，Redmi K30 5G手机6GB+64GB版1999元，6GB+128GB版2299元，8GB+128GB版2599元，8GB+256GB版2899元。2020年1月正式开售。

Redmi K30 4G手机6GB+64GB版1599元，6GB+128GB版1699元，8GB+128GB版1899元，8GB+256GB版2199元。