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山东青岛判结制售“花狐”“夜色”等色情App大案，11人获刑

2019/12/10 16:54:27来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据扫黄打非官方宣布，山东青岛判结制售色情App大案，网络涉黄黑链11人获刑。

2019年11月27日，山东省青岛市“扫黄打非”办联合公安等部门成功破获的阐光公司制作贩卖色情App软件案，在山东省青岛市黄岛区人民法院开庭宣判：

以传播淫秽物品牟利罪，判处被告人杨某有期徒刑十年，并处罚金人民币五千元；判处高某、薛某、宋某等5名被告人三年至一年不等的有期徒刑，并处人民币四万元至五千元不等的罚金。同时，以帮助信息网络犯罪活动罪，判处侯某、李某等5名被告人一年五个月至九个月，缓刑一年不等的有期徒刑，并处不等罚金。此外，对扣押在案的手机、电脑、硬盘等作案工具予以没收。

经查，自2017年9月以来，阐光公司法定代表人侯某、技术部总监李某等人组织员工研发出售了“夜色”“恋夜”“花狐”“AVshow”等70余个以色情直播和传播淫秽视频为内容的手机App，并通过公司开发的“云蜗牛”平台进行推广。该公司为增加“业务”，通过缴费购买下载次数的方式为300余个色情App提供下载接口，同时还为大量赌博App做宣传以赚取广告费，合计非法获利500余万元。

2018年6月起，专案组兵分多路，赶赴陕西铜川、西安、湖北荆门等地对“夜色直播”“女皇魔盒”“花狐”“夜色”等色情App运营团伙进行了抓捕，抓获杨某、高某、薛某、宋某等多名传播淫秽物品牟利犯罪嫌疑人。至此，青岛市“扫黄打非”部门彻底铲除了这一专门从事淫秽直播平台开发、推广、运营的网络传播淫秽色情内容黑色产业链。

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关键词：直播

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