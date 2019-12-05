微信群牵扯出淫秽视频“MVP”直播盒子，警方抓获10名犯罪嫌疑人

今天扫黄打非发布消息，吉林白山警方侦破网络传播淫秽物品大案，抓获10名犯罪嫌疑人。

2018年12月27日，白山市江源区某街道居民刘某某报案称：其子（未成年人）通过微信加一好友后被拉入一微信群内，群主在微信群内传播淫秽视频，已严重影响到孩子身心健康，江源区公安局治安大队迅速成立专案组，将其中一名犯罪嫌疑人武某某抓获。

根据线索，办案民警顺藤摸瓜，查明犯罪嫌疑人丁某某自2018年3月份至2019年4月份，先是利用编程技术搭建网络传播淫秽视频平台“MVP”直播盒子（原“黑马”直播平台），后利用黑客技术盗取其他色情直播平台视频源，整合到上述APP软件中，并将该APP软件设置成会员收费制，通过向观看者收取会员费和出售“卡密”发展下线的方式获取非法收益。至丁某某落网，该APP软件中注册会员达6万余人。

经扩线追踪，专案组同时查明丁某某的下线宋某在向外贩售“卡密”的同时，组织犯罪嫌疑人唐某等十余名女性在其联系的直播平台上从事色情直播表演。在固定丁某某等人犯罪证据后，专案组组织精干警力奔赴多地开展集中收网，一举抓获丁某某、李某某、宋某等10名犯罪嫌疑人，扣押捷豹、宝马等涉案车辆四台，查获涉案金额210余万元。同时，办案民警还扣押犯罪嫌疑人唐某利用非法所得在嘉兴市购买的住房一套。目前，该案件正在审理中。