网红李佳琦上吐槽大会回应不粘锅粘锅：不是锅的锅，是我的锅

IT之家11月30日消息 早前因为一场不粘锅直播“翻车”而陷入舆论漩涡的网红主播李佳琦近期上了吐槽大会，再次回应了不粘锅粘锅事件。

李佳琦吐槽，前段时间我直播卖不粘锅，不粘锅当时就粘锅了。场面一度的尴尬，导致很多人怀疑是锅的问题，其实那款锅在直播之前已经使用过五个多月，反复测试过，锅没有问题，直播当天的新锅确实是没有按照说明书开锅导致的，在此向大家声明，这个锅，不是锅的锅，是我的锅。我让这个锅背锅了，大锅，对不起。

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此前据报道，李佳琦回忆当天“翻车”的场景时表示，当时他和助理一开始使用的锅是李佳琦家里用的那口旧锅，本想为大家煎一点薯条及香肠等食品来展示不粘锅有多好用。因为同事担心李佳琦和小助理在展示时受伤就拿了另一口锅过来。本来说是用来展示但李佳琦却误以为是煮过沸水的锅，直接开始煎鸡蛋，最后导致了粘锅“翻车”。

李佳琦说： “我们用四五天的时间进行了复盘，做了很多煎鸡蛋的实验，包括试过热锅冷锅、热鸡蛋冷鸡蛋、倒油不倒油。最后发现，如果是一口新锅，完全没有煮过沸水，进行无油煎蛋，是非常容易粘锅的。”同时不粘锅的说明书上也注明：“首次使用时，请先将产品上所有标签、合格证去除，然后在锅内放入约70%的水，完全烧开，煮5-6分钟后倒掉。”

对于因自己直播“翻车”而引起的舆论风波，李佳琦表示自己很欢迎有关部门监管我们电商直播的这个行业，监管会让这个行业更规范，更有标准性，这也是良性发展的方向。

与此同时他还通过微博转发有关报道并向大家解释此次“翻车”，他表示：“针对这次的翻车事件，首先对造成困扰的消费者及商家表示歉意。经过这几天的调查及各种煎蛋试验，终于可以给大家一个基于事实的答复。同时佳琦也再次强调，一直以来佳琦都会对在佳琦直播间购买的产品负责到底，有任何问题随时反馈给直播间1号链接的客服，佳琦及团队一定及时处理保障大家权益。欢迎监督”

早前在李佳琦直播“翻车”后品牌方回应称直播所涉及产品符合国家标准，并指出某些做法会引起不粘锅烹饪时发生粘锅现象：温差较大的食物直接下锅容易粘锅，例如刚从冰箱取出的鸡蛋与加热的锅体接触就容易发生粘锅；空锅体超过250度会降低不沾性能，导致粘锅；涂层使用不恰当方式清洗，破坏后容易粘锅。