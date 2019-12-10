《王者荣耀》玄雍资料卡公布，新英雄蒙犽即将上线

IT之家12月10日消息 王者荣耀官方刚刚公布了玄雍资料片，并表示2020玄雍资料片“强者之路”将于1月正式上线。

在玄雍资料片中，王者荣耀官方透露了一位新英雄的信息——蒙犽。根据之前的爆料，蒙犽的定位是射手，号称坦克杀手，也是位小短腿。

蒙犽是玄雍大将的儿子，在稷下学习机关术，熟读兵书且融会贯通。从官方给出的图来看，蒙犽的英雄形象有点像孙膑，除此之外，具体的技能信息及背景故事官方都没有公布。另外，还有消息称嬴政的模型和技能重做也将与玄雍一起上线。