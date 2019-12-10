双十二前夕，淘集集“烧”没了

布兰恩·伯勒在《门口的野蛮人：史上最强悍的资本收购》中写道，“你告诉别人公司亏只是因为你经营不善造成的，那样他们才会有想买的念头”。

12月9日凌晨，在电商盛会双12前夕，曾喊话拼多多的社交电商平台淘集集宣布并购重组失败。

在经历了三个月的闹事维权、辟谣公告之后，“救命稻草”并购资金并没有如期而至，不管是投资人A抑或B，还是不具名的大型电商平台，均已化为泡影。

淘集集创始人张正平表示，在公司账面无钱可用的情况下，已经无法维持基本的运营，被迫宣布并购重组失败。

尽管临近破产，事实上淘集集还未宣告破产。在公告中，张正平给出了两种方案：

破产重整。将淘集集所有权转交给债权人，以债转股和认购股份的形式将平台所有权转让给债权人，所得资金全部用于公司运营，努力再次盘活平台。

破产清算。在重整无法实现的前提下，申请破产清算，创始人将和团队通过个人创业归还欠款。

▲淘集集微博公示

一位头部券商PE告诉凤凰网科技，破产清算意味着变卖资产，只能部分“对付”；如果破产重组，或许可以引入重组方，或者债转股，还有生的希望。

值得注意的是，淘集集虽然已经发布了停业公告，成立于2015年的哎哟有型（原名闪电降价）还在继续运营，天眼查显示，张正平担任哎呦有型的主体公司上海欢尚电子商务有限公司的法人兼董事长。

淘集集崩盘始末

回溯到2019年9月，一批在淘集集公司楼下举牌维权的商家被淘集集辟谣为“闹事者”、“非平台商家”，意图掩盖资金链断裂的现状。

这些“闹事者”是淘集集暴雷的最初端倪。

在淘集集融资不畅的情况下，公司将商家货款投入到营销活动、用户补贴中。一方面继续亏损获取用户，一方面融资迟迟没有就位，于是引发了商家货款无法及时回流，导致的商家堵门维权。

在此前的一封公开道歉信中，张正平表示，在今年6月初拿到B轮融资后，淘集集拿到多个口头OFFER，但是进入7月融资金额迟迟未到账的情况下，自己错误把过多时间花在融资身上，延误了黄金的自救期。

国庆之后，随着更多的商家来到淘集集楼下，沉默良久的淘集集在10月11日给前来维权的商家出具了“二八协议”。

协议显示，淘集集将会在收到某大型集团公司支付的收购价款后偿还20%的债务金额，剩余货款将等到重组后达到20亿美元上市时以股权质押借款或股权套现方式偿还。

10月15日，淘集集创始人张正平与广东、福建、浙江、湖北、安徽、河北等地的商家代表进行了数个小时的沟通后，10月16日凌晨达成共识，淘集集由商家入驻模式调整为合伙人自营模式；现有主要供应商转为淘集集股东合伙人。

此后，淘集集发布公告称10月23日，淘集集表示供应商债权人完成了51%的债务重组签订协议。10月28日收到资方书面TS，签订投资意向书。

12月3日，淘集集宣布已与国内大型集团顺利签署股权投资协议，正处于等待打款阶段。

股权投资协议是转机也是危机，张正平在最后的声明中表示，由于这笔款的状态一再拖延，只能被迫宣布并购重组失败。

对于迟迟未等来的B轮融资款项，张正平在公开信中透露，本轮淘集集共有两个潜在投资人，都是在国庆左右就开始沟通了，其中已有投资人签完投资协议，并接管了公司的财务、法务工作（收走所有公章和银行密钥），但是却多次拖延了打款时间，最后超出了公司能承受的时间期限。

“烧钱模式在资本寒冬是不灵的”，一位投资者告诉凤凰网科技，如果淘集集烧钱换来的流量留存不错，如果没有那么激进的补贴和营销，淘集集或许能撑过这个冬天。

淘集集曾是创业者的希望

许多电商创业者将淘集集看做下一个创业的希望。

一位淘集集的商家A告诉凤凰网科技，错过了淘宝的自己，寄希望于淘集集能够成为下一个拼多多。他表示，淘集集此前在抖音、快手有大量投放，流量很不错。

在尝试开店并且回款正常之后，他便拉入自己的亲属一同入驻，从事售卖的是单价低、毛利也低的百货品类，他表示，自己未到账的货款的达500万元。

在发现回款问题后，他与亲属在10月来到了上海淘集集总部，“没想到第一次来上海，是为了要债”。

另一位商家B告诉凤凰网科技，由于淘集集主打低线城市，虽然没有淘宝一样高额的营销费用，但是商品的毛利并不高，因此被套住的货款大部分是商家的本金。

一位代表商家与张正平进行谈判的商家告诉凤凰网科技，张正平在十月曾透露公司账面仅剩2500万，“我们账面2500...现在公司就是出100万，都有可能造成工资发不出去”。

▲一位商家提供的与淘集集CEO的聊天记录

此前淘集集工作人员对凤凰网科技表示，前来闹事的店主“大多文化程度不高”。

凤凰网科技此前在现场也了解到，由于淘宝、拼多多的城墙已立，流到淘集集的大多供应商都是小商户，通过借贷周转资金，承担风险能力较弱。

电商并不是容易的生意，不管是对创业者还是平台都是如此。

阿里巴巴经过二十年才获得今天的体量；“电商老二“京东的毛利到如今也仅仅在15%徘徊；美股上市的电商黑马“拼多多”还在持续地良性亏损。

2018年8月上线后，9个月月活即超4000万，风头一时的淘集集创始人还在朋友圈高调喊话拼多多“二选一”。

归根结底，在存量市场上想靠着跑马圈地收获一批有消费力的粉丝和品牌，除了烧钱似乎无计可施。而淘集集成立的初衷就是“卖身”，平台如何赚钱似乎不在考虑范畴。

根据《晚点LatePost》此前披露的数据，淘集集已经亏损近12亿元，上半年净亏6个亿，净资产负6亿元，每月亏损超2亿元。

在淘集集最后的声明中，淘集集CEO张正平没有再提及经营中存在问题，反倒指出来沪的供应商闹的太凶，导致投资人A担心持续发酵因此没有投资。债务是一方面，但是“商家闹得太凶”并不是一个原因。

布兰恩·伯勒在《门口的野蛮人：史上最强悍的资本收购》中写道，“你告诉别人公司亏只是因为你经营不善造成的，那样他们才会有想买的念头”。

经营不善导致的亏损并不是一个偶然问题，而是在淘集集创立之初就可以预见的。但是，在下沉市场已经有了一个巨头拼多多之后，单纯模仿的行业老二的回报率可能深不见底。

值得关注的是，被消费者戏称为“最嚣张的假货平台”的“哎呦有型”（原名闪电降价）还在正常运营，哎呦有型于2017年8月31日完成由险峰资本等参投的B轮融资。

此前张正平表示，融资成功后将会卖掉“哎呦有型”，但如今并未有任何风声。