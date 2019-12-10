济南现共享单车超级停车场：黄色、橙色、蓝色、绿色都有

IT之家12月10日消息 据中新网报道，12月10日，山东济南奥体西路上有一处停车场，看到有上万辆共享单车整齐停放着，简直是共享单车“超级停车场”。

据悉，这些共享单车多是因挤占人行道、乱停乱放而被停车管理部门临时运送到此停车场的。

一位自称该停车场负责人的男子称，自2019年3月开始，陆陆续续被运输过来，期间处理过近5000辆。自2019年10月以来，几乎每天都有一批共享单车被运到这里。在这期间，从未有过单车企业的工作人员前来认领。