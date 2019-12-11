真土豪全上苹果Mac Pro顶配要多少钱？394312元

IT之家12月11日消息 苹果官网今天正式上架了新款Mac Pro，其中塔式47999元起，现在开售，6-7周内到货。机架式51999元起，即将发售，两款都支持24期免息，最低版本分期后每月仅2000元。

新款Mac Pro搭载最多达28个核心的工作站级Xeon处理器，配备1.5TB高性能内存系统、八个PCIe扩展槽，以及配备强大显卡的图形处理架构。此外，全新的Mac Pro引进的Apple Afterburner是一款颠覆传统的加速卡，可同时播放三条8K ProRes RAW视频流。

目前开售的只有Mac Pro塔式47999元起，当然这只是最基础的起步配置，如果是真土豪配满了该多少钱呢？苹果官网可以选择顶级配置。总花费需要394312元，支持24期免息，每月仅约RMB 16430元。

下面是选择的配置列表：

2.5GHz 28 核 Intel Xeon W 处理器，Turbo Boost 最高可达 4.4GHz

1.5TB (12x128GB) DDR4 ECC 内存

两个 Radeon Pro Vega II Duo 图形处理器，各配备 2x32GB HBM2 显存

4TB 固态硬盘

Apple Afterburner 加速卡

不锈钢框架配滚轮

妙控鼠标 2 + 妙控板 2

带有数字小键盘的妙控键盘 - 中文 (拼音)

Final Cut Pro X

Logic Pro X

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