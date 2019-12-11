内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

真土豪全上苹果Mac Pro顶配要多少钱？394312元

2019/12/11 2:07:36来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月11日消息 苹果官网今天正式上架了新款Mac Pro，其中塔式47999元起，现在开售，6-7周内到货。机架式51999元起，即将发售，两款都支持24期免息，最低版本分期后每月仅2000元。

新款Mac Pro搭载最多达28个核心的工作站级Xeon处理器，配备1.5TB高性能内存系统、八个PCIe扩展槽，以及配备强大显卡的图形处理架构。此外，全新的Mac Pro引进的Apple Afterburner是一款颠覆传统的加速卡，可同时播放三条8K ProRes RAW视频流。

目前开售的只有Mac Pro塔式47999元起，当然这只是最基础的起步配置，如果是真土豪配满了该多少钱呢？苹果官网可以选择顶级配置。总花费需要394312元，支持24期免息，每月仅约RMB 16430元。

下面是选择的配置列表：

  • 2.5GHz 28 核 Intel Xeon W 处理器，Turbo Boost 最高可达 4.4GHz 

  • 1.5TB (12x128GB) DDR4 ECC 内存

  • 两个 Radeon Pro Vega II Duo 图形处理器，各配备 2x32GB HBM2 显存

  • 4TB 固态硬盘

  • Apple Afterburner 加速卡

  • 不锈钢框架配滚轮

  • 妙控鼠标 2 + 妙控板 2

  • 带有数字小键盘的妙控键盘 - 中文 (拼音)

  • Final Cut Pro X

  • Logic Pro X

点击访问：苹果中国官方在线商店

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Mac Pro苹果

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有