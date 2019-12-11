“全国垃圾分类”小程序正式上线：一键查询太方便

IT之家12月11日消息 近日，为进一步普及生活垃圾分类知识，方便居民生活垃圾分类，由住房和城乡建设部联合中国政府网共同推出的“全国垃圾分类”小程序上线。

据悉，小程序目前覆盖全国46个生活垃圾分类重点城市，可以一键查询所在城市生活垃圾分类政策，同时也可以查看生活垃圾分类标准和投放要求等内容。

“全国垃圾分类”小程序依托于“国务院客户端”小程序平台开发，可使用微信扫描小程序码，关注中国政府网微信公众号等方式访问。

附件：“全国垃圾分类”小程序码