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共60颗！SpaceX宣布两周内发射第三批Starlink卫星

2019/12/11 7:38:52来源：网易科技作者：小小责编：远洋评论：

12月11日消息，据外媒报道，当地时间周二，美国太空探索技术公司SpaceX宣布将在两周内发射第三批60颗Starlink卫星。

SpaceX在今年5月份发射了首批60颗Starlink卫星，但它们属于v0.9版原型卫星。该公司在11月份首次发射了最终定型的60颗v1.0卫星，未来两周将第二次发射最终定型v1.0卫星，这也是其第三次专门发射Starlink卫星。

SpaceX还表示，12月下旬的发射任务完成之后，该公司将于2020年1月再次发射Starlink卫星。该公司希望在2020年发射多达24次Starlink任务，这一壮举将打破SpaceX目前创下的单年发射21次纪录。

按照这样的发射频率计算，该公司可能会在未来12个月发射超过1000颗Starlink卫星。

如果目前的时间表保持不变，这也将是SpaceX 2019年的最后一次发射。这次发射将使SpaceX成为全球最大卫星运营商。

值得注意的是，如果这些时间表保持不变，SpaceX将在短短9个月内从只有两颗在轨卫星变成世界上最大的卫星网络运营商，而且处于遥遥领先的地位。

早在发射60颗Starlink v0.9原型卫星时，SpaceX及其高管就声称其发射成本已经大大降低。该公司首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)和首席运营官格温·肖特维尔(Gwynne Shotwell)表示，每颗卫星的生产和发射成本已经远远低于50万美元。这意味着，猎鹰9号火箭每次发射60颗Starlink卫星的内部成本可能降至3000万美元，其中生产和发射成本分别为1500万美元。

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关键词：SpaceX卫星

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