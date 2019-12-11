库克否认垄断：苹果对手很多

12月11日消息，据国外媒体报道，日前苹果公司首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)造访日本东京，强调公司在美国创造了更多就业机会，并表示苹果是将来自中国、美国、日本的优质供应商整合在一起。

图示：苹果公司首席执行官蒂姆·库克在东京接受专访

“我们在美国创造了200多万个就业机会,”库克如是指出。他举例说，“这款iPhone的玻璃是由位于肯塔基州的康宁公司制造。iPhone的一些半导体元器件是在美国制造的。美国有大量的制造业，而不仅仅是产品的最终组装。”

库克在东京接受了《日经新闻》的独家专访，还参观了当地的苹果专卖店和油墨供应商精工油墨。库克会见了诸多iPhone应用程序开发人员，其中包括自学成才、现已经84岁高龄的若宫雅子。

我们生产产品的方式是考察所有的国家，看看每个国家的工厂都有什么样的专长技能，然后选出最好的，”库克以精工油墨为例。“正是因为他们的专长，我们才能够在iPhone上使用这种颜色。我们和他们一起合作很多年，一起不断成长。双方都喜欢合作，我们互相推动，共同创新。”

图示：库克视察精工油墨

据报道，目前苹果90%以上的产品仍在中国组装。

库克还会见了东京立教小学校的学生，这是苹果推动计算机科学教育的一部分。库克表示，苹果的核心信念是教育可以解决技术和自动化带来的经济不平等现象。

他说，“我们坚信所有学校都应该教授编程。我很高兴这将在日本发生。”

库克还表达了对苹果创新能力的信心。目前有批评称，智能手机技术的进步正变得微不足道。库克反驳了智能手机市场已经到顶的观点。

“据我所知，没有人会把一个12岁的孩子称为成年人，”他说。“有时这些进步的台阶很大，而有时这些台阶很小。但关键是要让事情变得更好，而不是为了改变而改变。”

他补充道:“公司的创新精神和基因从未如此强大。公司产品线从未如此强大。”今年10月份又报道称，苹果要求供应商将iPhone 11的产量增加800万部，原因是苹果新款智能手机的全球需求好于预期。

但库克希望通过苹果手表等工具提供医疗保健服务，巩固苹果的传统业绩。“如果你问我苹果对人类最大的贡献是什么，那就是在医疗保健领域，”他指出，苹果手表所内置的心电图技术允许用户测量心率。

他说:“实际上，每年只有少数人做心电图，占总人口的很小比例。”“现在它就在你的手腕上。”

库克表示，苹果已经习惯了竞争，这业有助于它为用户提供更好的医疗保健服务。“我们的竞争对手可能比地球上任何一家公司都多，”他说。苹果在智能手机领域的最大竞争对手是华为和三星电子。在个人电脑领域，苹果的Macbook正艰难抢占市场份额，苹果的流媒体服务Apple TV+最近也进入了本已饱和的视频流媒体市场。

然而，美国和欧盟的监管机构却不这么认为。美国司法部和欧盟反垄断官员已对苹果展开调查，以评估苹果是否对其应用程序商店采取不公平政策，使得与苹果服务竞争的应用程序处于不利地位。

“只要不是被滥用，垄断本身并不是什么坏事，”库克说，同时坚称苹果在任何领域都不存在垄断。“这些公司面临的问题是，他们是否滥用了权力?”“这是监管机构的决定，而不是我的决定。”

库克还表达了将苹果与类似规模科技公司相提并论的不满。由于Facebook和谷歌等科技公司均被指控滥用消费者数据，公众对这些大科技公司的不满情绪日益高涨。库克上个月呼吁美国联邦政府出台隐私法案，这让他和苹果公司显得与众不同。

值得注意的是，苹果还以消费者隐私为由，拒绝为美国联邦调查局解密圣贝纳迪诺袭击事件中犯罪嫌疑人的iPhone。2015年12月，两名恐怖分子在圣贝纳迪诺的一次袭击中造成14人死亡。

“认识到科技本身和这些大型科技公司并不是一成不变的，这一点非常重要，”他说。“我们很清楚你不是我们的产品。我们永远不会贩卖你的数据。”