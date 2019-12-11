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174.9元/月，任天堂Switch国行版明日京东可享12期免息

2019/12/11 17:14:52来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月11日消息 明日，京东将开启影像生活双12专场，用户购买任天堂Switch国行版可享12期免息，预装《新超级马里欧兄弟U》体验版，售价2099元。此外，明日0点开始，佳能 EOS 800D单反套机到手价4599元。

任天堂Switch国行版

游戏阵容方面，官方在发布会上表示，未来数周内会陆续把Nintendo Switch上的精品马力欧相关游戏带给中国用户。率先到来的是《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》，官方建议零售价299元，已于12月10日在Nintendo e商店正式发售。

实体游戏卡带将会在明年春节前后发售。《马力欧卡丁车8 豪华版》和《超级马力欧 奥德赛》会在未来数周内陆续推出，官方建议零售价均为299元。

佳能 EOS 800D

佳能入门单反相机EOS 800D搭载2420万像素传感器，采用DIGIC 7图像处理器，支持全像素双核自动对焦。12月12日0点开始，佳能 EOS 800D单反套机到手价4599元。

佳能EOS 800D机身规格：

  • 传感器：2420万像素APS-C画幅CMOS

  • 处理器：DIGIC 7

  • 取景器：95%视野率光学取景器

  • 取景器放大倍率：0.82x

  • 感光度：ISO 100–25600（可扩展至51200）

  • 自动对焦：45个全十字对焦点，全像素双核CMOS AF

  • 显示屏：3英寸104万画点可翻转触摸屏

  • 快门速度：30-1/4000s

  • 闪光同步率：1/200s

  • 连拍速度：6fps

  • 曝光补偿：±5EV

  • 视频：支持全高清1080/60p视频拍摄（支持视频5轴电子防抖）

  • 存储介质：SD/SDHC/SDXC（UHS-I兼容）

  • 其他：内置Wi-Fi、NFC、蓝牙

  • 电池：LP-E17，续航600张

  • 机身尺寸：131.0×99.9×76.2 mm

  • 机身重量：532g（含电池）

京东影像生活双12专场：点此购买

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关键词：任天堂Switch

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