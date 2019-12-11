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《王者荣耀》新英雄蒙犽公布：技能会拐弯的射手

2019/12/11 17:55:50来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月11日消息 昨日，王者荣耀公布了玄雍资料片，并表示2020玄雍资料片“强者之路”将于1月正式上线。在玄雍资料片中，王者荣耀官方透露了一位新英雄的信息——蒙犽。刚刚，王者荣耀官方公布了蒙犽的技能，我们来看一下。

蒙犽技能演示

普通攻击

一技能：狂轰火线

狂轰火线在能量条变红之后，攻击会有一个溅射效果

二技能：爆裂重炮

技能命中墙体之后会改变方向。

三技能：飞弹援袭

技能在开启后可对范围目标进行远程打击。

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关键词：王者荣耀蒙犽

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