《王者荣耀》新英雄蒙犽公布：技能会拐弯的射手

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IT之家12月11日消息 昨日，王者荣耀公布了玄雍资料片，并表示2020玄雍资料片“强者之路”将于1月正式上线。在玄雍资料片中，王者荣耀官方透露了一位新英雄的信息——蒙犽。刚刚，王者荣耀官方公布了蒙犽的技能，我们来看一下。
蒙犽技能演示
普通攻击
一技能：狂轰火线
狂轰火线在能量条变红之后，攻击会有一个溅射效果
二技能：爆裂重炮
技能命中墙体之后会改变方向。
三技能：飞弹援袭
技能在开启后可对范围目标进行远程打击。
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