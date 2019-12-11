2019最后的纯白！坚果Pro 3这配色太难得

说到白色，小编想到两层含义，一层是“玉是精神难比洁，雪为肌骨易销魂”般的精神品质，纯粹、不容染污；还有一层代表“空”，是“白茫茫大地真干净”一样的大释怀。



人，或多或少会有些白色情结，并寄托于物。尤其中国文人好以梅自喻，什么“遥知不是雪，为有暗香来”就是这样。在今天，“简白”的产品设计十分流行，一方面映衬纯洁，一方面，也满足消费者在繁杂物质世界中寻求“放空”、“释怀”内在诉求。

但是，纯粹的白，很难做到，就像人很难做到纯粹的高尚。

在手机行业有很好的例证。这两年，白色的手机已经越来越少见，好看的白色手机更屈指可数，大概一想，好像就那么几款，其中有一家，有把白色一以贯之的传统，他们从Smartisan T1白色版到坚果Pro 2的纯白色限量版，都获得了不少好评。没错，就是坚果手机。离我们最近的，就是10月刚发布的坚果Pro 3白色版。

IT之家小编手上就有一台白色版本的坚果Pro 3，大家可以感受一下这颜值：

这次坚果Pro 3的白色部分集中体现在机身背面。2.5D的玻璃背板覆盖在一片白色之上，使手机多了一层剔透的质感。

坚果Pro 3的白色在亮度上比较克制，没有白得晃眼，但是纯度很高，和玻璃背板的融合也做得比较好。试想，如果是很亮眼的白色搭配玻璃的光泽，反而可能让人产生不适感。

白色版的坚果Pro 3在四摄排布上也作了调整，很用心，化整为零的方式削减了一大片黑色相机模块在白色面板上的突兀感。

然后，“Smartisan”的Logo和文字也竖向排在左侧，细节上很工整。

其实，坚果Pro 3白色版颜值的点睛之笔在于那颗红色的Logo，就像书信纸笺下面红色的落款。红和白组合，最能体现典雅。

私以为，坚果Pro 3白色版的颜值完全可以跻身今年旗舰手机最佳的行列，它代表难得的白色。

既然白色好看，那为什么现在白色手机越来越少，越来越难得呢？

主要是工艺上的问题。

IT之家小编了解到，主要是白色在纯净度、亮度平衡上比较难做，由此带来复杂的工序，甚至对环境光线也有更严格的要求。

不同的机身材质、表面纹理，都会对白色纯净度产生影响，生产时稍微有一些异色，都会看得很清楚，而且材质中稍有异物，也会凸显。

白色的亮度平衡也比较难拿捏，搞偏了，手机面板就会偏冷或偏暖，这个问题主要在喷涂时要把握好。

目前，手机上实现白色的工艺主要有注塑、喷涂、电泳、陶瓷成型、镀膜和阳极等等。而每一项工艺，白色的复杂程度都比其他颜色更高。例如喷涂时，漆层薄了，白色会透光，反之会对贴合产生影响，稍有不均匀，白色的色差就会马上显现。所以通常，白色面板在制作过程当中往往要经历3-4次印刷，而黑色仅需要1次印刷。

举例说，坚果Pro 2的白色就经历了7层钢琴烤漆工艺，每次喷涂都要再打磨抛光，很复杂。

更重要的是，单一工艺往往做不出理想的白色，通常需要几种工艺配合起来。

正因如此，白色手机的成本也会更高，工艺难度决定了良率，白色手机经常会以限量版上市。

还有就是，白色的视觉效果对不同照明条件的反应也比较敏感，生产过程中，大多数生产环境并不具备满足标准的照明条件，也影响了白色手机的生产。

了解了这些难点后，再看坚果Pro 3坚持的白色，似乎多了一种“可遇不可求”的感觉。而白色的价值，小编在开头已尽述，如果你喜欢白色，坚果Pro 3白色版，可能是你目前最好的选择。



