前PayPal首席运营官雷迪加盟谷歌：出任商务总裁

北京时间12月12日凌晨消息，今年6月，支付服务提供商PayPal宣布其首席运营官比尔·雷迪（Bill Ready）将于年底离职。现在，雷迪的去向已经有了着落，他将于明年1月加入谷歌，出任该公司的商务总裁一职，直接向广告、商务和支付高级副总裁普拉巴卡尔·拉加万（Prabhakar Raghavan）汇报工作。

雷迪在谷歌的新职务不涉及支付，这意味着他不会直接参与Google Pay业务，这项业务是PayPal的竞争对手。作为谷歌的新任商务总裁，他将专注于负责该公司的愿景、战略和商务产品的交付工作。不过，在这个职位上，他将与广告和支付业务密切合作。

谷歌广告、商务和支付部门的前任负责人斯里达尔·拉马斯瓦米（Sridhar Ramaswamy）已经在2018年离职，他在该公司供职达15年以上。拉加万也是在2018年加入谷歌的，而雷迪的商务总裁一职则是谷歌新创立的一个岗位，专门负责商业事务。

“在为消费者建立出色的体验和深入的战略伙伴关系方面，比尔拥有非凡的过往记录，这使其能为我们的团队提供有力的补充。”拉加万在一份声明中表示。“我对谷歌的商务前景感到无比兴奋。”

雷迪则表示：“我一直很钦佩谷歌让所有人都能接触到数字经济的方式。谷歌一直都在向各种规模的合作伙伴广泛提供世界级的商务能力，我期待着自己能推进这一使命。“

雷迪在2013年加入PayPal，当时PayPal以8亿美元收购了他的支付网关创业公司Braintree。现在，Braintree为网约车公司Uber、爱彼迎（Airbnb）、Facebook和在线购物网站Jet.com等企业提供支付服务。随后，他在2016年被擢升为执行副总裁兼首席运营官，负责PayPal的产品、技术和工程事务，并负责该公司的消费者、商家以及Braintree等业务的端到端客户体验。另外，他还担任PayPal运营集团（Operating Group）的联席董事长，这个集团专注于该实现PayPal的营收和利润目标。