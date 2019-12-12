G胖又来掏空你的钱包了：Steam冬季特卖时间确定

IT之家12月12日消息 根据Steam官方博客“Steam大奖提名作品揭晓视频”，Steam冬季特卖将于北京时间12月20日开始。另外，社区投票于北京时间12月20日与一年一度的Steam节庆特卖同时启动，获奖作品计划于新年前夜公布。

中文版博客全文如下：

2019年Steam大奖提名阶段已经结束，最终入围的提名作品将会在接下来的八天一一揭晓（每天一个奖项）。每日视频将会揭晓一个奖项的入围提名作品，直到12月18日下周三（PT）“年度最佳游戏”的入围作品揭晓为止。今天首先揭晓的是入围“杰出视觉风格”的提名作品。

大奖共包含八个奖项，其中四个为今年首设。社区投票于北京时间12月20日与一年一度的Steam节庆特卖同时启动。获奖作品计划于新年前夜公布。

今年是Steam大奖的第四个年头，所有提名作品及获奖作品均由社区投票决定。

今日揭晓的“杰出视觉风格”大奖提名视频：





提名游戏：

《Gris》

《全面战争：三国》

《异星探险家》

《武士零》

《深海迷航：冰点之下》

8大奖项

年度最佳游戏

也许是因为它沉浸式的游戏打法，又或许是因为它扣人心弦的故事情节、制作精良的角色、完美无瑕的设计或让人欲罢不能的多人游戏模式。无论是出于何种原因，今年的“2019年度最佳游戏”大奖迅速成为了经典。

年度最佳VR游戏

说到游戏中的推陈出新，VR领域的进步速度可谓无可匹敌。如果我们能做主，那所有的VR开发者都应该获奖，因为他们打造了沉浸式游戏和体验的未来，任何其他媒介都无法望其项背。不过奖杯只有一座，所以要由您，Steam大奖评委会的成员，来为2019年的最佳游戏加冕。

爱的付出

此游戏推出已有一段时间。游戏团队早已过了创意成果呱呱坠地的阶段。但他们是出色的父母，继续滋养和支持着他们的创意。即便过了这么多年，直到今天，游戏仍在不断推出新内容。

独乐乐不如众乐乐

有的游戏，您自己一个人玩时感觉完全不同。也许您需要有个朋友为您两肋插刀。也许您需要有个朋友被您刀插两肋。不管怎样，这些游戏能让您呼朋唤友，共享欢乐。

最具创意游戏玩法

这款游戏走在实验的最前线，它充满了刺激新奇的互动和意想不到的惊喜，不断扩展媒介界限。游戏创意天马行空，让您也一起踏上不凡之旅！

杰出剧情游戏

有时候，只有剧情丰富的游戏才能拨动心弦，而这款游戏故事情节丰富无比。它像所有肥皂剧一样引人入胜，和优秀剧本一样精雕细琢。能让我们有所感触，干得漂亮！

纵使手残仍大爱

游戏总是可以我们打破自己的桎梏。就像是电影里的蒙太奇画面，周复一周，我们勤勤恳恳苦练，让手指变得迅捷灵活，精准掌握时机和走位。在克服重重难关后，那种刻骨铭心的美好，强烈深邃的个人成长感受，让我们大受鼓舞。但如果你在第一天就把显示器扔出平板玻璃窗，这一切也就不复存在。

杰出视觉风格

这些开发者是视觉盛宴的魔术师。视觉风格并不追求栩栩如生的图形保真度（虽然这本身是个崇高的目标）……它意味着整个游戏呈现一种独特的风格和观感。这款游戏展现出来的视觉一致性和表现力不仅与游戏世界本身天衣无缝，而且让真实世界相形见绌、黯然失色了。

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