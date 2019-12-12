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宝马汽车终于将支持Android Auto，还是无线的

2019/12/12 11:09:14来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月12日消息 宝马终于宣布，将在2020年7月开始将Android Auto集成到其汽车中，而且是无线Android Auto，这使宝马成为少数几个提供无线Android Auto的汽车制造商之一。

Android Auto将集成到宝马所有配备7.0版车载软件（iDrive）和“Live Cockpit Professional”硬件的车辆上，包括所有2019年/ 2020年3系列，5系列，7系列和8系列轿车，以及最新的X3，X5和X7 SUV（此外也包括2020年款X6 SUV）。由于是无线版本的Android Auto，因此车主必须使用Pixel，Nexus或三星智能手机。

宝马是最后几家支持Android Auto的主要汽车制造商之一，宝马已经提供无线CarPlay功能好几年了，但会向车主收取使用它的额外费用，直到上周才撤销了该政策。

关于为何这么晚才支持Android Auto，宝马发言人表示：“过去几年中，‘我们的大多数客户都在使用iOS移动设备’，因此，“Apple CarPlay是我们的主要重点。”但是，这位发言人也表示，用户“已经明确表示他们希望将来可以使用Android Auto，因此我们今天发布了这个声明。”

不过宝马的说法有待商榷，因为宝马汽车支持使用手机来解锁汽车，但奇葩的是仅限于安卓手机，而信息系统却仅支持CarPlay。

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关键词：宝马Android Auto

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