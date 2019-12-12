微信团队：欧洲地区小程序访问量翻倍

IT之家12月12日消息 据微信官方消息，今天，WeChat Developer Challenge微信海外开发者大赛（下称“WDC大赛”）第二站登陆德国柏林，来自全球11个国家及地区的30个小程序服务商团队将到达现场参加本次大赛。
在大赛现场，微信团队公布了最新数据：海外小程序的打开速度提升了35%，日活提升200%，欧洲地区小程序访问量翻倍；2019年微信支付在境外合规的国家和地区覆盖量增加至60个，支持16种不同货币直接结算。
最后微信公布了本次大赛前3名获奖小程序：
第一名：来自瑞士Leverage Experts公司的“维京游轮”小程序，该小程序以订购了Viking旅程的中国用户为目标对象，为他们在旅途中提供节目安排、天气信息、著名景点故事、餐厅菜单等实用信息。
第二名：来自新加坡Aiken Digital公司制作的“保时捷”小程序，“保时捷”小程序将从声音、保时捷风范、驾驶体验3个不同的维度向游客进行展示。与此同时，小程序还会提供体验乐趣路线、当地景点、美食等信息。
第三名：意大利Value China公司制作的“Boisset collection”小程序，通过该小程序，中国游客可以三百六十度体验包括旅行启发，预定，交互，AR等丰富的数字化旅行服务。