微信团队：欧洲地区小程序访问量翻倍

IT之家12月12日消息 据微信官方消息，今天，WeChat Developer Challenge微信海外开发者大赛（下称“WDC大赛”）第二站登陆德国柏林，来自全球11个国家及地区的30个小程序服务商团队将到达现场参加本次大赛。

在大赛现场，微信团队公布了最新数据：海外小程序的打开速度提升了35%，日活提升200%，欧洲地区小程序访问量翻倍；2019年微信支付在境外合规的国家和地区覆盖量增加至60个，支持16种不同货币直接结算。

最后微信公布了本次大赛前3名获奖小程序：