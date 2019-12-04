谷歌创始人卸任后：创业探索太空还是学比尔盖茨做慈善？

北京时间12月4日消息，谷歌公司联合创始人拉里·佩奇(Larry Page)和谢尔盖·布林(Sergey Brin)今天宣布，他们将分别卸任谷歌母公司Alphabet CEO、总裁职位。

那么，这对“谷歌男孩”(两人曾主演的纪录片)下一步要干什么呢？

科技行业分析师认为，他们会创办或者投资新的创业公司，设法应对一些全球性难题。美国星座研究公司(Constellation Research) CEO王雷(Ray Wang)表示，在成功运营了谷歌和Alphabet后，佩奇和布林会做其他事情。

“他们有时间思考，找到下一个发展方向。”王雷称。长期以来，开发新事物一直是两位谷歌创始人的激情所在。

2015年，当谷歌重组为Alphabet时，布林实际上担任了Google X总裁。Google X是谷歌的特殊部门，聚焦尖端技术，从自动驾驶汽车、机器人到互联网气球。目前还不清楚布林在卸任后会在Google X扮演何种角色，但是即便没有谷歌的支持，他和佩奇也有资源探索他们希望取得的技术突破。

连续创业家

斯坦福大学工程学院教授、硅谷未来学家保罗·萨弗(Paul Saffo)表示：“我从他们两人身上看到了许多创业公司的身影，他们肯定不会选择退休在游泳池里消磨时光。这两人满脑子都是点子，许多创业公司将从他们手里诞生。”

实际上，佩奇和布林可能最终有机会走上一条硅谷的传统老路：连续创业家。由于此前要经营谷歌，他们从未尝试过探索这条路。

当两人创建谷歌时，他们才20出头。在他们留在谷歌，看着它走向成熟的同时，许多同龄人已经创办了多家创业公司。

萨弗指出，在硅谷，连续创业更了不起。“如果你只创办一家公司，你的声望不会高。问题是，他们是不是连续创业家的料。”

在他看来，佩奇和布林走上连续创业之路的前景令人期待。“我喜欢创业家甩掉包袱，然后说‘我在哪个领域才能做到与众不同’，或者更准确地说‘我在哪里才能发挥最大颠覆力量’？”他表示。

佩奇至少已经初步涉足连续创业了。除了谷歌，他还是飞行汽车创业公司Kitty Hawk的投资者。Kitty Hawk在近期与波音公司达成了合作关系。

但是萨弗认为，飞行汽车已经是十年前的点子了，谷歌创始人的目标会更大，例如外太空。“似乎每位巨星创始人都需要一枚火箭，”萨弗打趣道，他指的是特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)、亚马逊CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)创办的太空公司，“太空似乎是成功创业家的终极边界。”

跟盖茨一样做慈善？

王雷认为，布林会成为创业公司的活跃投资者，担任顾问和导师的角色。相比之下，佩奇则可能会尝试开发新东西。

其他标志性科技公司创始人进入的新领域并非和科技行业直接相关。例如，微软公司创始人比尔·盖茨(Bill Gates)已经成为了全世界最受尊敬的慈善家之一。eBay创始人皮埃尔·奥米戴尔(Pierre Omidyar)成立了专注于社会倡议的基金会。

市场研究公司IDC总裁克劳福德·德尔普雷特(Crawford Del Prete)是另外一位资深科技行业观察家。他认为，佩奇和布林可能会效仿其他知名创始人的做法。布林已经成立了布林-沃西基基金会，专注于公共事业和帕金森病。

德尔普雷特相信，佩奇和布林未来会探索机器学习和人工智能是否可以用于解决更大难题，例如和健康、交通相关的议题，他们可能会通过成立新公司或者成为公众倡导者和慈善家来实现这些目标。

“谷歌男孩现在可以转而聚焦解决十分困难的问题，”他表示，“我敢肯定这将是一次有趣的转型。”