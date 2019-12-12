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2019日本东京耳机祭：魅族携UR、HD60等声学产品亮相

2019/12/12 16:48:20来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月12日消息 魅族配件官方刚刚宣布，魅族将会参展2019日本东京耳机祭，具体时间为12 月14-15日。从官方给出的海报图来看，本次日本东京耳机祭上，魅族高端定制耳机UR、魅族头戴式降噪蓝牙耳机HD60、魅族Hifi解码耳放等魅族声学产品将会亮相。

日本东京耳机祭由日本株式会社TM Network主办，是日本乃至全球最有影响力的便携数码展会，集结了来自全世界各品牌的新品器材、耳机、播放器、耳放，既是厂商的一次集体登场同场竞技，也是当地烧友饱享HiFi盛宴的好机会。此次魅族参展的声学产品中，最耀眼的莫过于魅族推出专门的定制耳机服务魅族UR以及魅族Hifi解码耳放 Pro了。

魅族UR允许用户定制专属于自己的耳机，从线材、面板、刻字、调音、模组全都可以定制；不仅如此，在单元定制上，魅族UR提供四单元、六单元、八单元、十单元定制，均采用娄氏或声扬定制动铁单元，线材提供4股镀银编织线、8股单晶铜镀银编织线、8个纯银编织线三种方案，用户可根据需要选择定制。

魅族HiFi解码耳放Pro采用极简设计，重量为4g，配备Type-C接口，兼容Android、Windows、MacOS系统。魅族HiFi解码耳放Pro搭载德州仪器TI OPA1622二级运放芯片，拥有+145mA/-130mA的电流驱动能力与10V/μs的瞬态转换速率。

魅族Cirrus Logic CS43131独立DAC解码芯片，拥有120dB的动态范围，超低谐波失真低于0.0003%，支持最高达32bit/384kHz的PCM解码输出，以及Direct Stream Digital高分辨率音频格式DSD64/DSD128解码。魅族HiFi解码耳放Pro内置功率放大电路，可动态自适应调节16Ω至600Ω阻抗负载。

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关键词：魅族UR

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