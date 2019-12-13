苹果iPhone 12/12 Pro/SE2渲染图曝光，基于爆料信息制作

IT之家12月13日消息 近日9TechEleven综合目前郭明錤（Ming-Chi Kuo）和JP Morgan的爆料信息，制作了苹果iPhone 12、苹果iPhone 12 Pro、苹果iPhone SE2手机的渲染图。

从公布的信息来看，苹果iPhone SE2手机采用了苹果手机之前的设计，常规的屏幕，下方具有home键。配置方面采用4.7英寸LCD屏幕，A13处理器，后置单摄。预计将于2020年春季正式发布，价格为399美元（约合人民币2805元）。

苹果iPhone 12手机具有两个版本，5.4英寸和6.1英寸均为OLED屏幕。搭载A14处理器，后置双摄，支持5G（Sub-Ghz）。预计将于2020年9月左右正式发布，价格为699美元到799美元（人民币4914元到5617元）。

苹果iPhone 12 Pro也有两个版本，6.1英寸和6.7英寸均采用全新的OLED屏幕。搭载A14处理器，后置三摄，支持5G（mmWave毫米波）。预计将于2020年9月左右正式发布，价格为999美元到1099美元（人民币7023到7726元）。

需要注意的是，该渲染图是9TechEleven结合目前爆料信息绘制的，存在不准确性，甚至不排除是谣言；详细信息还有待官方正式确认。