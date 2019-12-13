魅族开启年度影像大赛，获奖者有机会成为魅族17官方样张摄影师

IT之家12月13日消息 今天魅族科技宣布One Moment Awards 2019魅族年度影像大赛正式启动，从2019年12月13日到2020年1月3日，正式启动征稿。

据悉，大赛奖品分别为万元创作基金、魅族17高端旗舰5G手机以及有机会为魅族17拍摄官方样张。1月下旬宣布大赛获奖结果。大赛将产生10张年度影像产品，并且从中挑出一张作品授予魅族OMA2019影像官称号。

据官方介绍，OMA2019年魅族年度影像大赛目的，不在于获奖和荣誉，而是鼓励用摄影发现生活的美，身边的美好事情，因为很多照片，能打动人，不一定关乎拍摄技巧，而是充满了故事和情感，一眼看上去，它的故事和情感仿佛要从照片中溢了出来。

而且影像大赛并不只是一场大赛，而是一个影像学的系统学习，能搞帮助用户提升手机摄影技巧的同时还给参与者提供了平台展示更多优秀的影像作品。

此前魅族方面一直对此活动进行预热，并且表示该活动跟魅族17有关，从目前官方公布的内容来看，有关联的地方是获奖者有机会为魅族17拍摄官方样张。根据此前消息，魅族17将是魅族科技创始人黄章打造的新一代旗舰，官方透露，魅族17将是全球首批搭载高通骁龙865旗舰平台的双模5G手机，这将是魅族首款5G旗舰。

对OMA2019年魅族年度新影像大赛感兴趣的朋友可以点此前往参与。

▲IT之家收到的活动邀请函