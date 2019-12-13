手游变端游，坚果Pro 3 TNT模式快乐Rush B

游戏市场正逐渐被网游和手游占据，游戏移动化也是未来必然的趋势。可是，我们知道，目前很多游戏在移动设备上的操作体验并不友好。例如射击类手游。如何让游戏既有移动化属性也有端游的操作体验，实现快乐Rush B呢？无论是游戏厂商还是终端厂商，都在想办法解决这个问题。其中，今年10月末发布的坚果Pro 3的TNT模式就不失为一种可行的方案。



今天小编就不妨来体验一下，使用坚果Pro 3 TNT模式玩手游，感觉到底如何。

让坚果Pro 3进入TNT模式非常简单。只需要一根USB Type-C转DP或HDMI的线即可，然后将蓝牙键鼠连接到手机。

连接好之后，显示屏就会进入TNT的操作界面。

小编首先测试体验了《荒野行动》。进入游戏后，可以看到，游戏的主界面、设置界面都延续了手机版本的风格，图标、画面都没有拉升的感觉。

操作上，默认“WASD”键是走位，然后C键蹲下，F键交互、M键地图等快捷键也都是可以用的。

至于瞄准和开枪，你需要到设置界面中将操作方式调整为“左手移动，右手跟随开火”，否则无法边瞄准边开火。

这样一来，就可以使用键鼠像在PC上一样游玩《荒野行动》了。

实测，一局玩下来，整个过程十分非常流畅，没有发现掉帧卡顿的感觉。

游戏过程中，小编将游戏各项画质调到了最高，整个画面表现在34英寸曲面显示器上看依然不错。并且，在大尺寸显示器下，也可以获得更广的视野，对于这类游戏很有利。



关键是，用键鼠操作《荒野行动》，无论是走位的灵活性还是瞄抢的精准度，都有很大提高。说是正儿八经的物理外挂毫不过分。

大约半个小时的游戏之后，小编特别测了一下坚果Pro 3的机身温度：最高36.1℃，并不烫。

接着，小编又测试了一款竞速类的手游：《狂野飙车9：竞速传奇》，看看赛车游戏在TNT模式下的表现。

《狂野飙车9：竞速传奇》对TNT键鼠模式的适配很出色，就连教学部分都有针对键鼠的操作进行介绍。可以说是深度优化了。

这类竞速游戏用TNT玩有什么优点呢？

小编觉得，第一是可以在更大的屏幕上玩，那种急速狂飙的视觉冲击力是你抱着手机玩时感觉不到的。

还有就是键盘操作对于竞速游戏来说也是很友好的，无论是急转弯，还是微调方向，或者吃氮气，漂移等，操作都比在手机上更方便。

《狂野飙车9：竞速传奇》的整个游玩过程也十分流畅，画质效果也是针对大屏幕优化过的，你会觉得，自己玩的基本上就是一个PC游戏了。





同样玩了大概30分钟后，小编测得坚果Pro 3的机身温度最高为37.5℃，微微有些发热。

总结

这两款游戏让汐元觉得，坚果Pro 3的TNT模式在游戏方面的潜力其实很大。很多手游的操作逻辑并不适合在手机上玩，特别是一些有多平台IP的大型游戏，而若能通过TNT模式让它们秒变“端游”，对于玩家来说无疑是大大的福音。

客观来说，目前对坚果TNT模式进行适配和优化的游戏并不多，但是现有的，你绝对能获得比手机上更好的体验。

再说一个不足的话，就是有线模式下，将连接线插入手机，不能同时给手机充电，也就是说你需要考虑续航。

当然，最重要的，还是希望越来越多的游戏能够支持TNT模式，这也可以让更多玩家们感受到掏出手机就能获得端游体验的快感。



