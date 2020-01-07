使用坚果Pro 3 TNT模式，我解锁了办公新技能

话说古代乾隆皇帝出行时，会命人带着一种“叠桌”，这种桌子可以叠合成两尺见长的小型方桌，里面还可以容纳一些文房四宝之类的。带上这种桌子，方便外出游山玩水间隙围坐宴饮，也方便处理一些公文、或者写诗作画之类。



这说明人们的工作场景总是多变的，由此产生移动办公的需要，从古即是如此。

很多人将这种统称为移动办公。而如今这个时代，不管怎么折腾，最好的移动办公设备，终究还是轻薄的笔记本（二合一设备也算）。

但是，移动办公是个模糊的词，它也分很多场景，笔记本并非适合所有场景。例如我们其实真的在路上赶的工作其实很少，但是我们工作的地点往往是灵活、变化的，这时候笔记本其实有些鸡肋，既然路上不用，那又何必总是带着它呢？

这时候你可能会想，要是智能手机能像笔记本一样工作就好了。

科技界的产品经理们也是这么想的，于是很多基于手机的桌面UI功能应运而生，这其中，坚果手机上的TNT是一个比较独特的解决方案。





TNT模式的思路是：让智能手机像笔记本一样工作。它为智能手机带来了一个桌面模式。你办公的地点总是不固定，但路上很少办公，那你就不必带着笔记本电脑了，把工作的内容放在手机里，到了另一个地点直接用手机的桌面模式完成工作就行了。

这就很好补充了笔记本在移动办公场景方面的不足。

那么坚果的TNT模式好不好用呢？IT之家小编用最新的坚果Pro 3手机做了体验。

首先一点是，智能手机本身是不适合办公的，屏幕太小。TNT的理念也是将桌面模式串流到大屏上操作。因此，必须确保坚果Pro 3能够方便快捷地连接上大部分屏幕。

这其实不是问题，考虑到有线连接的稳定性，外出时只需要带一条HDMI转USB Type-C的数据线即可。目前绝大多数的屏幕、显示器都有HDMI接口，用数据线将屏幕和坚果Pro 3相连，手机就会自动进入TNT模式，并将桌面串流到显示设备上。这个基本上属于无脑操作，非常方便、直接。

当然，坚果Pro 3也支持无线TNT模式，此前IT之家小编为大家介绍过，这里就不多说了。

进入TNT后，交互逻辑是按照PC桌面模式来的，有鼠标光标，支持键盘输入，有状态栏，有窗口、有任务栏……你可以选择让手机为触控板来控制光标，当然，最好的还是配一套蓝牙键鼠。

当连接上蓝牙键鼠后，熟悉的感觉就来了，这时候坚果Pro 3仿佛变成了一台小主机。性能方面，坚果Pro 3驱动TNT桌面模式整体流畅度还是很不错的，小编用它看网页、用App、输入文档什么的都没问题。

要说明的是，用坚果Pro 3的TNT模式进行移动办公，主要还是应对轻量的工作内容，如果你是专业用户，比如要剪辑大视频，或者画CAD、编程什么的，那不行，毕竟驱动它的只是一台安卓手机。

文档编辑是没问题的，小编在坚果Pro 3上安装了WPS，应用界面有针对桌面模式进行简单的优化，通过蓝牙键盘和鼠标进行文档输入，体验和在PC上基本类似。

当然，编辑图文你还可以用手机自带的《锤子便签》App，毕竟是自带应用，优化要好很多，还支持图片拖拽插入，很方便。

在TNT上编辑电子表格、PPT同样也是可以的，尽管深入功能可能较PC上有削弱，但基础的功能都在，UI交互也保留了PC上的习惯，完成一些简单的表格、PPT编辑没有问题。

网页浏览方面，坚果Pro 3自带的浏览器App也针对桌面模式做了优化，在交互上完全是按照PC的习惯来的，并且网页的内容默认也是桌面版的。

在浏览器上观看中观看视频等多媒体内容，也没有问题。

图片、视频编辑方面，坚果Pro 3在TNT模式下只能进行一些基本操作，大家需要视自身情况和需求而定，例如小编经常需要给图片打水印，TNT目前还办不到。但是，一些基本的剪裁之类的，可以做到。大家也可以在TNT模式里使用第三方的图片、视频编辑App，但是他们针对TNT的优化情况就不好说了。

说到第三方应用，在TNT模式下，坚果Pro 3手机中安装的应用都可以打开，尽管大部分任然是以手机端的界面形式打开，但毕竟是可用的，这些第三方应用很大程度上丰富了坚果Pro 3 TNT模式的应用场景。

例如小编可以在TNT上回复工作上的消息，下载一些短视频素材可以直接用，不用像以前那样要在手机上下好后再发送到电脑上。

无论是编辑文档，还是修改图片等，完成后内容都是直接存储在手机中的，可以随身带走，到了另一个地点，接上显示器就能直接用，很方便。

可以说，对于这些简单的工作内容，笔记本上能做到的，在坚果Pro 3中用TNT模式也能做到，且便携性更胜一筹。

而笔记本做不到的、或者做得不好的，在坚果Pro 3的TNT模式上反而能很好地完成。这就要说TNT在办公方面的一些优势了。

TNT除了桌面模式，还有手机镜像以及分享模式，手机镜像就是复制手机屏幕到显示器上，分享模式下，界面更沉浸，很适合会议演讲、分享视频等场景，例如展示PPT，就不用带着笨重的笔记本电脑了。如果用无线TNT配合手机作为触控板，展示PPT等内容就更方便了。

还有就是，在TNT中，大爆炸功能也被引入了进来。当然，在TNT桌面模式下，用大爆炸来炸文字没什么必要，毕竟鼠标就可以精确定位、选中文字。大爆炸在TNT中更有用的是识别图片或者识别图片中的文字，还有识别二维码。

在笔记本电脑上，想要识别图片，你得在搜索引擎中上传图片，想要识别图片中的文字，可能得安装专门的软件，而识别二维码，大家的习惯是用手机摄像头扫一下，然后把结果发送给电脑。

这些在TNT中只需要用大爆炸炸一下就行了。

识别结果准确性方面，IT之家小编测试发现，尽管不能保证100%准确，但整体可用性还是很高的。

另外，在TNT中还可以用闪念胶囊，工作的时候产生了什么ToDo的项目，点一下闪念胶囊语音记录一下就行了。注意，这是保存在手机上的，也就是说当你在路上的时候，也可以随时看到这个ToDo的记录，减小了遗忘的可能。

还有一点小编比较喜欢的是，TNT模式下，查找内容很方便。怎么说呢？我们知道，现在是移动互联网时代，很多信息、内容、资料只在各家的App中，如果你是在PC上，要找到这些信息很不方便。例如你在电脑上就很难找到《抖音》上一条具体的短视频。

而TNT因为可以在桌面模式下随意打开手机上的App，还可以等比例放大窗口，那么想要找到某些信息、内容就很方便了。

这就好像，你可以在PC上打开手机App了，信息查找的便捷性大大增强，而且顺带解决了手机和桌面端文件传送的问题。

总而言之，使用坚果Pro 3的TNT模式办公时，你会感觉它某种程度上就像手机和PC的结合体，移动端查阅资料、浏览信息的内容优势和PC上键鼠交互的效率优势、大屏优势很好地融在了一起，再加上TNT本身的独特效率功能，如大爆炸、闪念胶囊等，让TNT可以做到在办公方面有不可替代的优越性。

当然，这样说，并不是“TNT从此就可以替代笔记本”的意思，毕竟笔记本在性能、专业性方面的优势目前还是碾压性的。小编的意思是，笔记本在移动办公方面的不足、覆盖不到的场景，TNT完成了很好的补充，并且效果出色。

人们对移动办公自古就有的需求，在未来也必将走向工具小型化，智能手机，是最好的载体。这也是目前很多手机厂商都瞄准手机桌面模式这一解决方案的原因，而以小编体验的经历来看，坚果Pro 3 TNT模式在完善度、成熟性、可用性方面，都有足够的优势。

或许，未来移动办公的新姿势，正是这样了。



