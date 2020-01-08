一个内容生产者的坚果Pro 3使用体验

不知从什么时候起，科技行业流行一个词：生产力工具。

对于生产力，毛主席有一段论述：“生产力有两项，一项是人，一项是工具。工具是由人创造的。”

这里特别说了一句“工具是由人创造的”，意在强调工具的重要性。再看科技行业，从PC时代进入移动互联网时代，智能手机的流行让人们的创作成本空前降低，内容生产迎来一个洪峰。从这个角度来讲，智能手机就是移动互联网语境下的核心生产力工具。

这里有两个“流派”，第一是尽可能让这些功能由第三方App提供，保持系统的简洁性，例如iPhone；还有一种，就是赋予操作系统很多功能，让系统功能性强大起来。这个流派，小编首先想到的是坚果手机的Smartisan OS。

第三方App我们且先放一边，今天我们不妨来看看，一个功能丰富的系统，能够为生产力带来怎样的帮助。作为IT之家的一员，小编平时会编辑文稿、处理图片，偶尔稍微拍一些视频，也算是一个内容生产者了，系统方面，我们就以坚果Pro 3的Smartisan OS 7.0为例。

Smartisan OS可以说是国产手机系统的一个“异类”，它很注重在人机交互层面进行理念和功能方面的创新，不少功能在生产力方面也确实很有想法，例如常被粉丝挂在嘴边的“效率三件套”。

所谓“效率三件套”，就是闪念胶囊(Capsule)、大爆炸(Big Bang)、一步(One Step)三大系统级功能。

从内容创作的角度来说，闪念胶囊最重要的能力是“记录灵感”。从事内容创作，灵感很重要，这是无疑的。我们以前可能会听说，某某脱口秀演员经常会随身带一个小本子，把生活中突发的段子、包袱灵感记录下来，然后融入到以后的脱口秀内容创作中去。

而有了闪念胶囊，他就不需要这样了，以坚果Pro 3为例，只需按一下手机侧边闪念胶囊的专属按键，然后把灵感用语音的方式记录下来就行了。

过后积累多了，还可以对这些“胶囊”进行分组、管理等。

用语音记录灵感的直接性、便捷性是其他方式不可比拟的。以IT之家小编来说，曾经试过用手机，但是输入法的效率低下，灵感往往是在忙碌的时候一闪而过，你输入法还没输完，又要做其他事情了，体验太差。后来小编还尝试过三星Note系列的Spen，但书写的速度，终究还是没有动动嘴来得快。

忙碌的时候，小编在出差的路上、外出的间隙用手机打字写文章也是有的，但手机写文稿有很多痛点，包括：

1、输入法太低效；

2、屏幕太小；

3、选择文本无法像键鼠那样精确；

4、没有PC的任务栏和多窗口排布，多应用间切换太麻烦。

第一点，除了使用外接蓝牙键盘外，现阶段确实没有太好的办法，只是蓝牙键盘太不方便。

第二点，目前只能“有限地解决”，恰好坚果Pro 3也有对应的方法，就是TNT，这个我们后面再讲。

第三点，坚果Pro 3有一个出色的解决方案，就是大爆炸功能。大爆炸相信大家都很熟悉了，它能够把指定的一段文字炸成一个一个的“小方块”，全屏显示，方便大家精确地选中文字，选中之后，你可以直接复制或剪切或搜索，很方便。

在坚果Pro 3的Smartisan OS 7.0中，引入了大爆炸3.0，你除了可以炸文字，还能炸图片、炸声音、炸录屏。

“炸图片”主要是可以将图片中的文字提取出来；炸声音，顾名思义，就是可以把手机发出的声音信息转成文字；炸录屏，就是能够对一段视频抽帧，然后我们可以用这些帧画面组成gif或者长图。具体的玩法，IT之家在《炸图片、炸声音、炸视频，坚果Pro 3大爆炸3.0到底有何魔力》一文中有介绍。

编辑文稿，肯定不仅仅是编辑文字，而是图文都有，大爆炸的功能，可以省去小编以往很多繁复、反人类的工作，一步直达。



第四点，没有PC的任务栏和多窗口排布，在应用之间传送资料就不方便。这一点，正是“一步”要解决的。这个功能在手机屏幕上模拟了电脑的任务栏，多窗口方面，则采用了四分屏模式，可以同时显示四个应用。这样就可以用拖拽的方式在应用间传递资料。

加上任务栏中可以自定义的应用，对于小编写稿来说是绰绰有余了。例如小编需要在文稿中插入图片，就可以在其他应用中将图片拖拽到文稿指定的位置；如果要复制具体的文本到稿件中，也可以使用大爆炸，然后选择具体的文本进行插入。

IT之家小编觉得，效率三件套对于文稿内容生产者的体验和效率提升是立竿见影的，不能说从此就可以用手机来写稿了，但至少，用手机写稿不再像过去那么难受了。

刚才说到第一点和第二点，还不能很完美的解决，但对于坚果Pro 3来说，TNT模式可以在一些具体的场景下帮助到我们。

在手机上写稿，输入法效率低，屏幕太小，但如果条件允许，我们可以用坚果Pro 3的TNT模式将手机连接到大屏，然后配合蓝牙键鼠来进行写稿。

当然，这样做的场景确实比较受限，但对于内容创作的好处在于，TNT模式下你写的内容都是直接存储在手机里的，不写了拔掉线把手机带走就行，也很方便创作者在条件允许的间隙写一些东西。

作为IT之家小编，平时的内容生产肯定不局限于文字、图片，视频也是工作内容的重点，特别是现在内容井喷的短视频方面。

自从和字节跳动结合后，坚果手机在短视频内容创作方面也显得对用户十分友好。在系统自带的相机App中，直接整合了各种抖音滤镜。

例如这种特效风格的：

还有特效+美颜向的，也是抖音达人们经常会用到的滤镜：

这意味着当小编想要拍一段短视频的时候，不需要再下载第三方App了，也不需要再在电脑上加特效了，直接用自带的相机拍摄，玩法选项里有丰富的滤镜、特效，也是我们在抖音上经常看到的。IT之家拍了几段给大家感受一下。

当然，要说不足，也是有的，就是系统自带的视频编辑功能只支持裁剪，如果想对视频进行进一步后期，还是需要用到第三方App。不过，好在坚果Pro 3本身也内置了第三方视频编辑的软件。



对于短视频内容创作而言，经常看抖音上目前流行什么样的短视频、参考别人的创意很必要。坚果Pro 3在锁屏界面就加入了刷抖音视频的入口，在中间的“抖音”按钮上滑就可以直接刷视频，很方便小编利用零碎的时间看抖音。

不过略有些可惜的是，这里的入口只能观看和点赞，碰到自己喜欢的素材没法直接保存下来。



但无论如何，对于短视频内容创作者来说，坚果Pro 3无疑会对他们的工作带来便利。

随着智能手机成为人们生活、工作中不可缺少的一部分，如果你从事的是内容生产的工作，那么你进行内容创作的场景很可能有一部分会依赖智能手机。事实上，这在IT之家小编的工作经历中已经比较常见。一台对内容创作友好的手机，相信是很多内容生产者的心声。

而坚果Pro 3恰恰是这样的手机。

Smartisan OS对人机交互这些细节的钻研有时候可能会被认为是偏执的，甚至被很多人定义为“奇技淫巧”，太小众。

不过IT之家小编觉得，如果这样的“奇技淫巧”真的能帮助到它目标的用户群体，真的能够服务到一群人，其实也没什么不妥，大投入的硬件研发和技术创新，和软件交互层面的理念革新，本来就是两条赛道。况智能手机市场上，也本应拥有多样性。

以上，就是小编在使用坚果Pro 3写稿一段时间后的感受。



