“钢铁侠”小罗伯特·唐尼联合油管推AI题材剧《The Age of A.I.》

IT之家12月13日消息 据外媒报道，在过去十年中小罗伯特·唐尼（Robert Downey Jr.）对托尼·史塔克（Tony Stark）/钢铁侠（Iron Man）的塑造向观众展示了机器人技术和人工智能的梦幻般一面。现在小罗伯特·唐尼将联合YouTube打造与人工智能技术及科技有关的全新剧集《The Age of A.I.》。

这部由小罗伯特·唐尼主持并担任旁白。妻子苏珊·唐尼与他共同担任执行制片的剧集将从不同角度深入探讨AI技术及科技对人类未来的生产生活的影响。

该系列由Network Entertainment与Team Downey以及Sonar Entertainment联合制作。肖恩·弗利（Sean Foley），尹·莫特斯金（Yon Motskin），艾米丽·福特（Emily Ford），科里·兰尼尔（Cory Lanier），汤姆·莱辛斯基（Tom Lesinski），保罗·格茨（Paul Gertz）和德瑞克·默里（Derik Murray）与唐尼和苏珊·唐尼一起担任执行制片人。Will.i.am是顾问制作人，Evan Moore是该系列的联合制作人。

《The Age of A.I.》将于12月18日上线，敬请期待！