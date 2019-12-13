美国AT&T真正的5G来了！在十城启动低频5G网络商用

AT&T真正的5G网络终于启动商用。这家运营商为覆盖范围内的所有用户开通了基于低频的下一代网络，并开始销售1300美元的Galaxy Note10 Plus 5G。

当上个月宣布推出该服务时，AT&T承诺其5G将进入5个城市，但它在此期间将数字增加了一倍。这10个城市包括——阿拉巴马州伯明翰、印第安纳州印第安纳波利斯、加利福尼亚州洛杉矶、威斯康星州密尔沃基、宾夕法尼亚州匹兹堡、罗得岛州普罗维登斯市、纽约州罗切斯特、加利福尼亚州圣地亚哥、加利福尼亚州旧金山和加利福尼亚州圣何塞。

订购AT&T的Unlimited Extra或Unlimited Elite套餐（每用户每月75美元或85美元）的用户可免费使用5G，不过5G数据将计入无限流量套餐的上限（总数据使用量为50GB和100GB）。

AT&T拥有三个不同的5G品牌。

5GE——假的5G，实际上只是升级的LTE；5G——实际的5G，采用的850MHz频段拥有比毫米波更大的覆盖范围，但速度较慢；5G+——基于毫米波的5G，它是AT&T去年推出的最快（覆盖范围最小）的5G，但仅适用于部分企业和开发者。

AT&T 5G+业务已经在23个城市的部分地区上线，毫米波的覆盖范围极为有限且穿透建筑物的能力较差，因此很难大范围地提供服务。此次发布的就是低频5G网络，它将有效成为AT&T全美5G覆盖中的骨干。

AT&T表示，10个城市只是一个开始，并承诺“低频5G的商用将继续迅速扩大”。