河北宣布将全部取缔P2P网贷业务

IT之家12月13日消息 继湖南山东重庆四川后，河北也宣布将全部取缔P2P网贷业务。

12月13日，河北省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、河北省网络借贷风险应对处置工作领导小组办公室发布《关于对河北省内开展P2P网贷业务机构行政核查结果的公告》。

《公告》称，全省未有一家开展P2P网贷业务的机构完全符合“一个办法三个指引”有关规定。对行政核查不完全合规以及未纳入行政核查的所有开展P2P网贷业务的机构均属违规经营，全部依法依规予以取缔。

在河北之前，已有湖南、山东、重庆、四川等地宣布取缔辖内全部P2P业务的省份。

附：关于对河北省内开展P2P网贷业务机构行政核查结果的公告

按照国家关于网络借贷风险专项整治工作部署，我省在对区域内开展P2P网贷业务的机构进行“机构自查”、“自律检查”的基础上，各地又对提出申请的35家机构（名单附后）进行了“行政核查”。根据行政核查结果，并经省网络借贷风险应对处置工作领导小组成员单位会商，全省未有一家开展P2P网贷业务的机构完全符合“一个办法三个指引”有关规定。对行政核查不完全合规以及未纳入行政核查的所有开展P2P网贷业务的机构均属违规经营，全部依法依规予以取缔。

敦请省内各开展P2P网贷业务的机构立即停止开展新业务，有序消化存量业务，按相关规定和程序办理经营范围变更或工商注销登记手续。网贷机构业务的暂停或者终止，不影响已经签订的合法借贷合同中当事人的权利义务。

特此公告。

附件：行政核查不合规机构名单

河北省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室

河北省网络借贷风险应对处置工作领导小组办公室

2019年12月13日