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曝微软Windows 10版本2004功能开发已结束，但推送要到明年3、4月份

2019/12/13 22:00:50来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家12月13日消息 如果你最近一直在关注Windows Insider计划，则可能已经注意到最新的Windows 10 20H1（大版本已称为Windows 10 2004）版本开发的范围正在缩小。微软可能已经完结了即将到来的Windows 10 2004系统的开发。根据最新爆料，Windows 10版本2004最终版本也可能在本周发布，但该更新将在明年3月或4月推送给所有人。

据爆料，确定Windows 10 2004最终版本后，微软可能继续通过慢速和发布预览版通道测试维护该版本，直到明年3、4月份才会发布正式版推送。

尽管这是爆料猜测，但此时机确实很有意义。IT之家此前曾报道过，微软将在Windows 10开发上遵循Azure的开发周期。此外，微软现在将最新的Windows 10 2004版本同时推向慢速和快速Windows Insiders，以确保这些版本的质量和减少错误Bug。。

有趣的是，据微软Flight Hub称，Windows Insiders现在正在测试第43个Windows 10版本2004。在去年的Windows 10 19H1版本中，Windows Insiders总共测试了33个版本。

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关键词：Windows 10微软

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