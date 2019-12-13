微软Xbox Series X主机配置/性能/售价爆料汇总

IT之家12月13日消息 微软在今天的Game Awards上正式宣布了下一代Xbox，名为Xbox Series X，正式宣布将于2020年假日期间发售。现在，外媒T3总结了新款Xbox近期的配置/性能/售价爆料信息，一起来看一下吧。



Xbox Series X 发布日期



Xbox Series X 还没有确定的发布日期，微软称将在2020年圣诞节前上架。预计微软的Xbox Series X和索尼的PlayStation 5将会在2020年的E3展上展开正面交锋，届时将会公布最新消息。

据悉，微软老款的Xbox One在2013年发售，Xbox One S在2016年推出，Xbox One X 2017年发布。Xbox Series X 在Xbox One面世6年后才发布，让人觉得有点姗姗来迟的感觉。微软对此表示赞同，菲尔·斯宾塞曾暗示，未来可能会推出多款设备。

价格和型号



微软想要一款功能强大但价格相对低廉的游戏机来吸引尽可能多的玩家。考虑到这一点，Xbox Series X的价格可能会与Xbox One X持平，或者稍高。

微软目前为游戏机玩家提供两中选择，S和X机型，现在还有Xbox One的全数字版，预计Xbox Series X也会多种版本。根据之前报道，其中一款高端代号为“Anaconda”，另一款入门级代号为“Lockhart”，第三款正在开发中，代号为“Maverick”，将只用于流媒体游戏。

设计



Xbox Series X系列是四四方方的长方体，塔形设计，看起来更小、更苗条也更时尚，顶部是通风口。Xbox Series X的三个版本会有三个略有不同的硬件设计。

Xbox Series X的本地存储将采用SSD，机箱的尺寸不会太小，上方的通风口还会有绿色的LED背光。

配置



Xbox Series X将拥有更高的处理性能和图形处理能力，比Xbox One X目前的每秒6万亿次浮点运算能力要强很多。微软博客上的一份声明称，Xbox Series X的性能将是Xbox One X的四倍。

据知情人士透露，Xbox Series X将比PS5更强大。斯宾塞也承诺Xbox Series X将为主机游戏“设定基准”。

知情人还表示，Xbox Series X和PS5将采用独显的设计，而不是将CPU和GPU整合在一块芯片上，这也意味着它会有更高的帧率和更高的分辨率。Xbox Series X显卡毫无疑问会搭载GDDR6显存，比Xbox One X内置的GDDR5技术更加先进。

Xbox Series X将会支持硬件级的光线追踪功能，AMD和微软共同开发。

以上就是目前有关Xbox Series X爆料信息，更多详情会在明年CES和E3上公布。