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解决蓝屏死机！微软2019 Windows 10更新十一月版18363.535正式推送

2019/12/12 17:13:37来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家12月12日消息 Windows 10受支持版本现已提供2019年12月的累积更新补丁。此更新可通过“设置”应用中的Windows Update检查更新安装。

补丁KB4530684是Microsoft Patch Tuesday推出的一部分，它附带有一些漏洞修复程序。除非你修改了默认设置，否则更新将自动下载到你的设备上，你还可以选择确定安装的时间。

该更新将系统升级到Windows 10 Build 18363.535，并提供了针对某些配置上导致蓝屏死机（BSOD）的问题重要修复程序。

Windows 10 KB4530684（内部版本18363.535）完整变更日志：

如果你使用的是Windows 10更新五月版，则将获得内部版本Build 18362.535，而2019 Windows 10更新十一版PC将获得内部版本18363.535。

对于Windows 10的两个版本，此更新均具有相同的改进。如上所述，此更新最终解决了导致蓝屏死机的错误。

今年10月下旬，用户报告说某些累积更新会导致某些设备上出现蓝屏死机或引导失败。几个报告将“蓝屏死机”（PC完全崩溃）错误消息归咎于cldflt.sys。

进程“cldflt.sys”可能是Windows 10上云支持的一部分，微软表示已修复了一个Bug，该错误可能导致cldflt.sys中出现错误0x3B。

此更新还解决了一个错误，该错误可能阻止你使用IM创建本地用户帐户。像每月周二补丁一样，它附带有针对核心组件（例如Windows Kernel，Microsoft Scripting Engine和Windows Server）的安全修复程序。

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关键词：Windows 10微软

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