SMS的继任者，美国所有安卓用户已经用上RCS增强短信

IT之家12月14日消息 谷歌在11月表示，将开始推出SMS的继任者：RCS短信，作为Android的主要短信平台。从周一开始，美国所有运营商的安卓用户都已经可以使用该功能，用户可能需要更新短信应用和运营商设置。

谷歌在一年半以前就表示RCS将成为Android的主要短信平台，Google最初是依靠运营商来推出RCS，但由于后者太拖沓，Google决定自己进行发布。

负责Android Messages的产品管理总监Sanaz Ahari在Twitter上确认了RCS在美国完整的部署，RCS何时会推广到其他国家？Ahari只会说“敬请期待”。

RCS增强短信手机是指集成了融合通信能力的手机，是原有短信功能的升级。RCS增强短信与普通短信的区别：

1、无需下载app,即可通过手机短信入口发送富媒体消息。

2、无需添加好友，知道接收方手机号码即可发送；

3、跟传统短信一样，对接收方没有手机以及运营商限制，接收方若也开通了RCS增强短信功能，则消息接收模式为消息，如接收方未开通RCS增强短信功能，则转为普通短信接收。

4、RCS增强短信模式下，支持通过数据网络或WIFI发送短信、图片、语音、视频、地理位置、VCard等。

RCS短信等于是把过去App中的信息功能提取出来放在通信功能层面加以实施，打破了APP之间的边界限制，具备前所未有的开放性和便利性。

据悉，目前华为和荣耀手机升级至EMUI8.1及以上系统、小米和红米手机升级至MIUI 10.0及以上系统、魅族升级至Flyme7.2.2及以上系统等，均支持RCS增强短信功能。不过虽然各手机厂商已经提供了这个功能，但是还是需要用户自己手动打开该功能，才能体验。