从平安壹账通到瓜子二手车，软银中国投资是否看走眼

路透社今天刊文称，获得软银投资的平安壹账通本周上市，但市值表现不佳。除平安壹账通之外，软银在中国市场投资的其他公司，包括众安在线、瓜子二手车、滴滴、头条和商汤，也都面临着各自的问题。那么，软银在中国市场的投资是否看走了眼？

以下为文章全文：

对软银集团来说，金融科技公司平安壹账通的IPO（首次公开招股）本应该证明，该公司积极投资中国市场的战略是正确的。

然而，尴尬的银行家不得不大幅下调该公司IPO的规模和定价，因为投资者对该公司过分依赖大股东平安保险的商业模式感到疑虑。此次IPO对平安壹账通的估值为37亿美元，约为去年软银愿景基金向该公司投资1亿美元时的一半。本周五，平安壹账通在上市首日的交易中股价也小幅下跌。

估值过高

平安壹账通只是软银及其愿景基金在中国的众多投资之一，而这些投资大部分都遇到了麻烦。这加剧了软银集团CEO孙正义在全球范围内的困境。他由于判断失误和尽职调查不充分而受到抨击。共享办公空间WeWork灾难性的IPO尝试和随后的救助计划就是其中一例。

例如，在众安在线2017年的IPO中，软银作为基石投资者投入了5.5亿美元。然而有些投资者认为，这笔交易的估值过高。众安在线目前的股价约为IPO价格的一半。

未上市的软银被投公司也在出现问题。2月份，软银愿景基金向瓜子二手车投资15亿美元，对其估值超过90亿美元。然而知情人士表示，今年上半年瓜子二手车一轮5亿美元的融资未能完成。

消息人士表示，潜在投资者认为价格太高。此外，二手车行业的销售一直在下降，而瓜子二手车的盈利能力较弱。

瓜子二手车在声明中表示，有关最新融资的讨论正在推进，投资者包括愿景基金和其他顶级国际投资机构。此外，该公司预计第四季度将实现盈利。

对软银来说，由于经济增长放缓和中国与美国贸易问题，许多中国公司的IPO都遭遇了挫折。

软银的参与曾被认为是企业前景看好的迹象。然而投资者和关注中国市场融资活动的银行家表示，目前这可能被视为企业估值可能过高的危险信号。

参与平安壹账通IPO的人士表示：“软银已经成为市场触顶的信号。”

软银拒绝就中国市场的投资置评。

其他问题

软银的其他大笔投资，包括对TikTok母公司和人工智能公司商汤的投资，都受到中国与美国贸易问题的影响。消息人士表示，愿景基金向这两家公司都投资了大约10亿美元。

关于如何处理美国用户的数据，头条正面临美国的国家安全审查。

网约车巨头滴滴是软银在中国最大的投资之一，投资额达到118亿美元。在美国的竞争对手Uber用中国业务换取滴滴股权的交易完成后，后者的前景似乎非常光明。

然而，顺风车发生的一系列安全事故损害了该公司的形象。随着Uber的估值持续下滑，滴滴的IPO时间表也不明朗。

愿景基金今年在中国开设了办公室，负责人是银湖前董事总经理陈志伟（Eric Chen）。两名知名人士表示，中国团队的招聘步伐一直很慢。不过软银则表示，自3月份以来该团队已经逐步扩大，目前包括大约20名专业的投资人士。

消息人士表示，陈志伟正在序偶小关注中的投资规模。目前，他专注于规模约5000万美元的投资，而不是2亿到3亿美元的投资。

软银拒绝对此置评。

这与两年前的情况相去甚远。当时，软银和愿景基金都在大举扩张。孙正义早年通过对阿里巴巴的投资赚到了大笔收益，这部分股份的价值目前约为1400亿美元。当时，中国的科技行业也在蓬勃发展。

孙正义那时的大笔投资可以帮助创业公司快速成长，迅速击败竞争对手。2017年底，孙正义与平安好医生会面，讨论了IPO前的融资。当时的谈话充分证明了这点。

消息人士透露，孙正义当时向平安好医生CEO王涛提问：“你希望在IPO前的融资轮和IPO中融资多少钱？”王涛说，分别是3亿美元和10亿美元。而孙正义随后直接说：“我给你10亿美元，你放弃上市计划如何？”

王涛随后决定不接受这笔10亿美元。他在IPO前的融资中获得了愿景基金的4亿美元投资，随后在香港上市。

与软银在中国的其他投资不同，平安好医生在经历了坎坷的开局后表现不错，自10月份以来持续上涨，股价基本保持在IPO价格之上。