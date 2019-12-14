软银的中国困局：激进投资已变成行业警报

对于软银集团来说，上海壹账通金融科技有限公司的首次公开招股(IPO)本应是对其激进中国投资策略的一次辩护。

然而，由于投资者对于壹账通过于依赖大股东平安保险的商业模式望而却步，窘迫的银行家们不得不削减了壹账通的IPO规模，降低了发行价。这桩IPO交易对于壹账通的估值为37亿美元，约为软银旗下愿景基金去年对其投资1亿美元时所给估值的一半。周五，壹账通在上市首日股价略微下跌。

壹账通只是软银或其庞大愿景基金在中国遇到麻烦的众多押注中的一个，进一步加重了软银CEO孙正义(Masayoshi Son)在全球的投资困局。孙正义因为错判和尽职调查不足而受到抨击，其中一个有力例证就是众创空间WeWork的灾难性IPO尝试。在WeWork上市失败后，软银不得不实施救助以避免此前的投资打水漂。

上市的、未上市的都有麻烦

同样地，在众安保险的2017年IPO中，软银投入5.5亿美元成为基石投资者。但是在一些投资者看来，众安保险获得的估值过高，现在，众安保险的股价只有IPO发行价的大约一半。

软银未上市的投资组合也存在问题。今年2月，软银向瓜子二手车投资了15亿美元，对其估值超过90亿美元。但是知情人士称，今年上半年，瓜子二手车曾想融资5亿美元，但是这轮融资未能成功。潜在投资者认为瓜子二手车的估值过高，在二手车销量下滑的情况下盈利能力不足，因此不愿投资。

瓜子二手车在一份声明中称，新一轮融资的谈判正在推进中，投资者包括软银愿景基金和其他顶级国际投资机构，公司预计将在第四季度盈利。

不过要替软银说句公道话，许多中国公司的IPO受挫源于经济增长的急剧放缓和外部环境。但是一些关注中国相关IPO交易的投资者和银行家们表示，软银的参与曾经被视为创业公司前景光明的标志，但是现在却成了创业公司估值过高的警报。

“软银已经成为了市场已经触顶的一个信号。”一位参与壹账通IPO交易的人士称。软银拒绝就中国投资置评。

字节跳动、滴滴等各有难念的经

软银的其他豪赌还有抖音海外版TikTok母公司字节跳动、人工智能(AI)公司商汤科技，这些投资受到了外部大环境的威胁。消息人士称，愿景基金已经对字节跳动和商汤科技投资了大约10亿美元。

字节跳动因为TikTok处理美国用户数据问题受到美国国家安全审查。商汤科技在10月被列入美国“实体名单”，导致该公司在没有美国政府批准的情况下无法购买美国零部件。商汤科技反驳称，公司遵守了业务所在司法管辖区的所有相关法律，并且一直在积极制定AI道德规范。

孙正义

滴滴出行是软银在中国的最大押注之一，总计获得了软银的118亿美元投资。在美国对手Uber向滴滴出售中国业务，换取了滴滴股份后，滴滴的前景似乎一片光明。然而，女乘客被司机强奸和杀害已经损害了滴滴形象。在Uber市值下滑后，滴滴的IPO时间表依旧不明。

软银愿景基金今年在中国开设了一家办事处，由银湖投资集团董事总经理陈恂(Eric Chen)领导。知情人士称，愿景基金为中国团队进行的员工招募一直在放缓，尽管软银称该团队已经较3月份壮大了不少加入了大约20名投资专家。

一位消息人士称，陈恂已经缩小了他所考虑的投资交易规模，现在专注于大约5000万美元左右的投资，而不是之前的2亿美元至3亿美元。软银不予置评。

孙正义大开支票

这和仅仅两年前的情形大相径庭。就在两年前，软银和愿景基金还在加大投资规模。孙正义曾经在阿里巴巴集团的早期投资中大赚一笔，所持有的阿里股份价值现在达到1400亿美元。而且，中国科技行业也在蓬勃发展。

那时，孙正义喜欢大开支票帮助创业公司快速成长，迅速击败对手的嗜好得到全面体现。其中一个例子就是他在2017年底会见平安好医生CEO王涛，讨论IPO前融资事宜。

“你希望通过Pre-IPO轮融资和IPO融资多少资金？”孙正义问王涛。王涛告诉他，想要分别融资3亿美元和10亿美元。

“我给你10亿美元，你放弃上市计划怎么样？”孙正义说。

王涛随后决定不接受孙正义的10亿美元投资提议，而是在Pre-IPO轮融资中获得了软银愿景基金的4亿美元投资，然后在去年上市。

不过，和软银的一些其他中国投资相比，平安好医生的股价在遭遇了惊魂开局后已经回升，自10月份以来一直在上涨，多数情况下在IPO发行价之上。