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马云对话孙正义：他原想投阿里5000万美元，被我拒绝了

2019/12/6 15:57:55来源：凤凰科技作者：箫雨责编：微尘评论：

在完成对众创空间WeWork的数十亿美元救助后，软银集团创始人兼CEO孙正义(Masayoshi Son)周五在与阿里巴巴集团联合创始人马云讨论时，重申了他对于本能主导投资风格的信念。

2000年，孙正义的2000万美元投资换来了26%的阿里股份。现在，这些股份的价值超过了软银的市值。

孙正义今天表示，他当时投资阿里的决定是出于直觉。“我能感觉到，当时我见到的其他创业家内心没有真正的信念，”他表示，“但我和马云属于同类人，都有些疯狂。”

马云表示，孙正义最初想向阿里投资5000万美元，但是他以钱太多为由拒绝了。孙正义这种向创业公司创始人大开支票的投资风格也延续到了WeWork联合创始人亚当·诺依曼(Adam Neumann)身上。

孙正义与马云的对话在东京大学举行，正值两人的职业生涯开始向两个方向发展之际。55岁的马云已在9月份卸任了阿里董事局主席，而孙正义则承诺会把他的第六个十年用于执掌软银。

马云说，在投资方面，孙正义可能是“世界上胆子最大的人”。孙正义回答道：“胆子太大，有时也让我亏了不少钱。”

债台高筑的软银正试图为其第二只庞大基金融资，该公司目前是这只基金的唯一投资者，可能会出售阿里股份融资。在软银收购芯片设计商ARM之前，软银曾在2016年达成协议出售部分阿里股份。

“在我看来，我还一事无成，”孙正义称，“我依旧是一位挑战者，每天都在奋斗”。相比之下，马云则选择了退休专注于慈善事业。

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关键词：孙正义马云阿里巴巴

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