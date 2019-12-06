马云才是孙正义背后的男人！孙正义称从马云身上学到很多

是创业者真正成就投资者。在12月6日的东京大学对话中，马云和孙正义这对“创业者和投资者”的传奇搭档，给出了他们的答案。当主持人问马云，19年前孙正义投资时，是否某种程度上扮演了导师的角色，孙正义连忙抢答，摇头否认：“我不是马云的导师。”

回忆起第一次见马云的情景，毫不讳言自己才是受到启发的那一个。孙正义表示，马云和他见过的所有创业者都不一样，不谈商业模式，也不要钱，“他只说了自己的愿景，我能感受到他的决心和激情，5分钟之后我说我懂了，你要改变世界。”

那是在2000年，刚刚获得500万美元融资的马云对更多投资并不渴求，但孙正义决定：不能错过马云。“我当时完全相信阿里巴巴会非常成功，马云会成为一个了不起的企业家，事实证明我是对的。”

孙正义告诉现场观众，19年来每次和马云见面，马云都在谈论对未来、对互联网的思考，自己受益匪浅。“马云擅长的是他关心人类。他非常识人善用，他不是编程、法律等方面的专家，但是他知道如何用人。他非常擅长挖掘人才，锻炼年轻人，让他们成才，组成最好的团队。昨晚，我们单独聊了很多。”

孙正义称赞马云初心不变。“现在马云的工作是通过赋能年轻人来改变世界。我一开始认识他，他就这么说。他在改变具体做法，但目标没变。他一直希望年轻人成长，中小企业成长，给他们机会。”

孙正义在现场这样描述和马云的关系：我们谈论我们所相信的，我们交换想法，我们讨论如何改变人们的生活。马云亦表示，两人早已是朋友和伙伴的关系，并且都相信未来。