特斯拉柏林工厂最早于明年1月开建：先生产Model Y

12月14日消息，据外媒报道，德意志银行最新发布报告称，电动汽车制造商特斯拉位于德国柏林的4号超级工厂（GigaFactory 4）将于2020年1月左右开工建设。此前，有报道称特斯拉已与当地政府官员就购买建设用地事宜达成协议，用于建设该公司的电动汽车和电池生产设施。

图：特斯拉位于荷兰蒂尔堡的工厂

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)上个月宣布，柏林将成为特斯拉下一家汽车生产工厂的所在地。德意志银行报告称，特斯拉工厂“预计将在2020年1月左右在柏林开工建设，首先生产跨界车Model Y，然后生产Model 3。”在德国“金方向盘”大奖颁奖活动上宣布柏林工厂建设计划后，马斯克声称，该工厂“将从组装Model Y开始，包括生产电池、动力总成系统和车辆。”

特斯拉预计柏林工厂的Model Y将于2021年开始生产，也就是“在奠基仪式后最多两年”。目前尚不清楚特斯拉何时开始生产Model 3，也不清楚该公司将在即将到来的设施上投资多少。然而，有人猜测，成本将比特斯拉上海3号超级工厂（GigaFactory 3）的20亿美元投资“略高”。

据德国当地媒体报道称，特斯拉购买300公顷土地用于生产和建设物流空间的协议，将在获得勃兰登堡财政委员会批准后生效。然而，据称该公司计划在获得批准之前就开始建设新工厂。勃兰登堡州农业、环境和气候保护部部长阿克塞尔·沃格尔(Axel Vogel)指出：“特斯拉甚至可能在获得批准之前就开始自己承担风险。”

德国经济和能源部长约尔格·施泰因巴赫(Joerg Steinbach)表示，该项目正在按计划进行，“预计建筑用地将在3月中旬前清理完毕”。施泰因巴赫和其他政府官员始终公开支持特斯拉在德国展开业务。在宣布柏林工厂计划后，经济部长彼得·阿尔特迈尔(Peter Altmaier)与施泰因巴赫共同出席了在德国波茨坦举行的新闻发布会，他们在会上高度评价了特斯拉的决定。

阿尔特迈尔说：“我们认为这是对德国作为汽车制造基地的认可。我们认为，在未来几年，我们有机会成为这个面向未来的领域的重要国际中心。”

马斯克和特斯拉看到了将公司新工厂搬到德国的几个好处，他解释称：“每个人都知道德国在工程学领域的表现非常棒，这是肯定的。这也是我们将欧洲工厂设在德国的部分原因。”

特斯拉预计柏林工厂将可帮助提振其越来越受欢迎的汽车产量，特别是跨界车Model Y。这款车将在竞争激烈的跨界车领域展开竞争，而跨界车是汽车市场上最有利可图的车型之一。