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特斯拉Model Y提前投产，明年年中周产量将达千辆

2019/12/13 10:07:00来源：网易科技作者：天门山责编：嗜橙评论：

12月13日消息，据国外媒体报道，投资银行分析师本·卡洛（Ben Kallo）本周表示，特斯拉的电动汽车Model Y在2020年中期每周产量将达到1000辆。

此前，卡洛参观了特斯拉位于美国加州弗里蒙特（Fremont）市的电动汽车制造工厂。有关Model Y产量的这一预测数字就是卡洛在发送客户的最新研究报告中所提及。卡洛认为，卡洛认为特斯拉到2020年中期有望每周生产1000辆左右的Model Y汽车。

今年3月份，特斯拉公司在洛杉矶发布了Model Y，这是一款基于Model 3的全电动多功能运动车型，也是特斯拉2003年创办以来推出的第五款汽车。Model Y充电后行程最高可达480公里。

特斯拉曾表示，计划在2020年秋季将这款汽车投入生产。但媒体最近得知，特斯拉公司正在弗里蒙特工厂开设第五条装配生产线，正在为生产做准备。

特斯拉2019年第三季度财报时曾宣布，Model Y投产的准备工作比预期的要快。

特斯拉当时表示，“Model Y计划于明年投产，而在那之前，Model Y生产设备现正在进行安装。利用来自我们上海工厂设计中获得的知识和效率，我们（弗里蒙特工厂）进展的速度比最初计划的更快。”

特斯拉也已经证实，该公司正在将Model Y投产时间表从2020年秋季提前至2020年夏季，“我们提前了Model Y投产时间，现在预计Model Y将在2020年夏天投产。”

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)表示，他预计该款产品在2020年中期将实现量产，届时每周产量约为1000台。

卡洛在访问弗里蒙特工厂之后认为，这个目标是可以实现的。卡洛表示，从制造业的角度来看，特斯拉目前处于有利地位，“特斯拉的上海工厂的产量似乎正在上升。我们认为，考虑到在中国的制造成本较低，从长期看，特斯拉汽车在中国市场的增长应该是可观的。此外，特斯拉计划短期内开始建设其欧洲工厂，预计还将在中国和欧洲这两个地区开发Model Y制造能力。”

卡洛还指出，预计菲亚特-克莱斯勒汽车(FCA)从下个季度开始，每个季度将向特斯拉支付约1.5亿美元购买二氧化碳排放额度,以满足新型排放标准中的二氧化碳排放要求,避免在美国和欧洲遭到大额罚款。关于这一交易的传闻已经有一段时间，如果传闻属实，特斯拉最高将会获得20亿美元收益。

卡洛表示，“我们一直是特斯拉股票的买家，并继续认为该公司股票会走高，因为随着业务的扩张，特斯拉的盈利和现金创造能力将会保持下去。”

在过去两年里，卡洛一直给予特斯拉股票“买入”评级。

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关键词：特斯拉Model Y

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