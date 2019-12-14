微软Xbox Series X有多大？

IT之家12月14日消息 微软近日正式发布了全新次世代主机Xbox Series X，其采用了很多与众不同的设计，其中之一便是这款主机的体积似乎很“庞大”。

从微软放出的图片来看，新手柄的尺寸差别不大，毕竟人类手掌尺寸变化很慢。因此可以通过以手柄作为参照物对Xbox Series X尺寸进行测量。从外媒特地制作的对比图片来看微软Xbox Series X的宽度大概相当于一个手柄的宽度，高度则大概相当于三个手柄的高度。

从上述图片推算下来的话，外媒大致得出了微软Xbox Series X的尺寸为：15.2cm x 15.2cm x 32.5cm

整体来看微软Xbox Series X尺寸还OK，自然是要比台式机机箱要小得多，因而不用担心将它放在客厅较为突兀的问题。

▲微软Xbox Series X与目前主流主机对比

Xbox Series X：32.5cm x 15.2cm x 15.2cm

Xbox One X：30cm x 23.8cm x 6cm

PS4 Pro：32.5cm x 29.4cm x 5.3cm

NGC：16cm x 15cm x 10.9cm

由此来看微软Xbox Series X适合放在像PS4 Pro或Xbox One X这类主机所摆放的位置，而且它也更适合被放在架子上。