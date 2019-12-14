吴军点评中国互联网浪潮：时代不需要长盛不衰的企业，联想Baidu怎么了

IT之家12月14日消息 《浪潮之巅》作者吴军近日在点评中国互联网25年发展史时表示，时代其实不需要长盛不衰的企业，联想已经做到了它那个时代该做的事情，丁磊是个绝不做赔本赚吆喝事情的人，而Baidu真正的衰落其实是从谷歌离开中国开始。

吴军表示，每一个时代，站在公司的角度自然是希望自己长盛不衰代代传承，但是从时代角度来说并不需要。企业要改变要适应，而网易有一个很重要的特点就是丁磊绝不赔本赚吆喝，这一点和段永平很像，这两位做企业都是讲究利润而不是撒钱追风。新浪是一家从一开始便被资本控制的公司，被资本控制后公司就有点“胸无大志”。

吴军认为欧美的互联网企业由于商业成本相较于国内企业要高得多，因而进入国内市场后很难生存下去。同时吴军强调浪潮是一个过程，是一个很长的过程。马云办了10年多的企业，京东也才发展起来，后来又出现了拼多多，再后来就出现了像凡客诚品这样追风的，基本上很难成功。

同时吴军预测5G将会是下一个大浪潮，通信网络在下一步将会形成一个巨大的市场，创造出一个规模可达到4万亿美元的市场。特别是拥有核心技术的企业将能够挣得更多的市场份额。吴军认为，一个伟大的公司世界有它没它不一样，大公司只是挣钱挣得比较多