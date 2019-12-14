小鹏汽车股东集体出质全部股权

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IT之家12月14日消息 国家企业信用信息公示系统显示，小鹏汽车运营主体广州橙行智动汽车科技有限公司47位股东将其所持的全部股权悉数出质，质权人均为广州小鹏汽车科技有限公司，股权出质等级日期为12月10日。股权出质人包括何小鹏、夏珩、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、杭州阿里创业投资有限公司等合计共47位股东，且上述股东出质全部股权。
目前，小鹏汽车就“股东集体出质全部股权”一事作出回应称，工商信息变更属于正常的集团董事调整，阿里巴巴仍是小鹏汽车的董事会成员和重要股东。
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