内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

小鹏汽车股东集体出质全部股权

2019/12/14 21:14:35来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月14日消息 国家企业信用信息公示系统显示，小鹏汽车运营主体广州橙行智动汽车科技有限公司47位股东将其所持的全部股权悉数出质，质权人均为广州小鹏汽车科技有限公司，股权出质等级日期为12月10日。股权出质人包括何小鹏、夏珩、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、杭州阿里创业投资有限公司等合计共47位股东，且上述股东出质全部股权。

目前，小鹏汽车就“股东集体出质全部股权”一事作出回应称，工商信息变更属于正常的集团董事调整，阿里巴巴仍是小鹏汽车的董事会成员和重要股东。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小鹏汽车

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有