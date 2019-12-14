商城故障玩家大量刷取法球礼包，《英雄联盟》追回相关道具

IT之家12月14日消息 昨日，《英雄联盟》游戏商城发生道具到账异常故障，致使部分玩家购买道具未正常扣减点券或购买礼包后辉夜币未到账。

随后，《英雄联盟》官方对数据进行校对，并表示将补发未到账的游戏道具及辉夜币。同时，针对商城故障期间少部分恶意利用漏洞刷取法球及道具的行为，进行相关道具追回。

公告指出，出现购买门票但未扣除的情况，门票资格将被收回，玩家可重新购买门票。12月13日当日完成门票任务所获得的辉夜币不会回收。而12月13日当日购买门票的所有玩家将获赠50辉夜币。

昨日晚间，辉夜2019法球礼包已暂时从游戏商城下架。

今日下午，《英雄联盟》官方还公布了《关于商城异常波动处理的后续公告》，针对大量刷法球的账号进行处理更新说明。

《英雄联盟》官方表示，如故障期间重复获得辉夜2019法球礼包造成账号数据异常，则账号将被冻结3天以消除异常。3天后自动完成数据回滚（回滚至异常之前）。期间完成任务所获辉夜币、里程碑奖励及辉夜币兑换道具不会变动。

此外，故障期间恶意大量刷取法球礼包行为，将触发封号系统封号10年处罚（客户端显示为永久封停）。《英雄联盟》官方表示，遇这种情况的玩家需自行联系官方客服，申请数据回滚。申请通过后的账号可进行数据回滚至12月13日之前状态，以解开违规行为导致的封号处罚。