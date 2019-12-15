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马斯克：太阳能、能源存储业务将超越电动车业务

2019/12/15 7:58:40来源：新浪科技作者：-责编：孤城评论：

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克最近表示，公司的太阳能和能源存储业务的增长速度将超过其电动汽车业务。

随着特斯拉在Model 3的生产效率上取得进展，马斯克在最近的财报电话会议上表示，特斯拉将把更多注意力放在太阳能和更广泛的特斯拉能源业务上，其中包括将间歇性太阳能发电与电池存储的整合。

然而，特斯拉和马斯克因太阳能业务、对SolarCity有争议的收购，以及该公司位于纽约州布法罗的太阳能电池板工厂的问题，面临批评和股东诉讼。

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关键词：特斯拉电池太阳能

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