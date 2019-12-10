亚马逊未获百亿云合同叫屈，微软：我靠的是实力

微软公司周一终于打破沉默，对亚马逊公司发起诉讼挑战公司赢得的100亿美元美国防部云服务合同进行回应。微软称，竞标过程是公平的，公司赢得竞标靠的是自身实力。

微软CEO纳德拉

微软发言人在一份声明中称：“我们信任国防部的称职员工，相信事实能够证明他们在确定微软最能满足作战人员的需求方面进行了详细、周密和公平的审核。过去两年，我们一直在努力不断创新，以便为我们的客户提供更好、更具特色的服务。”

今年10月25日，美国防部将“联合企业国防基础设施”(JEDI)云服务合同授予给了微软，这项合同为期10年，价值最高可达到100亿美元，旨在将美国防部的敏感数据迁移到云端。

目前，亚马逊正在美国联邦索赔法院挑战美国防部的这项决定。根据周一公开的文件，亚马逊指控美总统特朗普不断在台前幕后攻击亚马逊，目的是不让亚马逊获得这份合同，伤害亚马逊CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)以及他“所认为的政敌”。

在此之前，一些人看好亚马逊，认为该公司将赢得这场竞标，因为亚马逊在云计算市场占据主导地位，相比微软等对手拥有较高的安全许可。

在美国防部将云合同授予微软后，亚马逊不断宣称其技术要优于微软。亚马逊云计算服务AWS CEO安迪·杰西(Andy Jassy)上月对员工表示，亚马逊的技术至少领先微软两年。

不过，并不是所有分析师都认同亚马逊的观点。韦德布什证券分析师丹·艾维斯(Dan Ives)认为，微软赢得竞标靠的是其技术和游说。他在周一表示，亚马逊的诉讼只是”小打小闹“，不会影响微软拿下美国防部云合同。