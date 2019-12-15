李子柒爆红，马云“瞎指挥”乐队？看白岩松怎么说

IT之家12月15日消息 针对近日网上话题热度较高的马云“瞎指挥”乐队以及爆红的李子柒，央视著名主持人白岩松也在节目中发表了自己的一些看法。

白岩松认为， 马云指挥乐团一事并不是事故，而是故事。同时白岩松表示，马云是在企业家年会上指挥中国爱乐乐团演奏的《拉德茨基进行曲》，这首曲子就算是全世界的专业指挥也没几个会认真地指挥这部曲子，都是极其活跃地在与观众互动当中完成这部曲子的演奏。同时马云当指挥也能让观众觉得交响乐离人们不那么远。

早前在中国企业家俱乐部周年音乐会上，马云饶有兴致地指挥乐团奏响《拉德茨基进行曲》，整个过程也被人录了下来上传到网上并引发讨论。有网友认为这种举动属于“有钱任性”，“只要有钱就能瞎指挥”。

与此同时针对近日爆红的李子柒，网上也传出不少不同的声音。有网友认为李子柒进一步弘扬了中国文化，也有部分网友质疑其视频摆拍、太假。对此白岩松认为，过高的评价或过低的质疑都不一定对，微笑着鼓掌是最好的。

白岩松表示，李子柒的行为是值得表扬的，利用民间资源赚钱，不凭借喊口号而走向世界，同时也赢得了真实的口碑。而除了纪录片，电影大多也是假的，但丝毫不妨碍人们被触动和喜欢。同时，现有的问题是李子柒太少了，如果有越来越多的民间网红走向世界，那么世界将会更深入地了解中国。