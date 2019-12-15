穗深城际铁路动车正式开通运营：时速140公里的“高级地铁”

IT之家12月15日消息 据中国铁路消息，穗深城际铁路今天开通运营，成为沟通广州、东莞、深圳三市的快速轨道交通通道。

穗深城际铁路在新塘南站经既有广深城际铁路接入广州东站，旅客从广州市内交通枢纽广州东站到深圳机场站最快仅需1小时11分钟，从新塘南站到东莞西站最快仅需11分钟，从新塘南站到深圳机场站最快仅需53分钟。

据悉，穗深城际使用的是CRH6A型动车组，最高运营速度是每小时200公里。

穗深城际全线15个站

穗深城际铁路正线全长73.996公里，设计时速140公里。全线设新塘南站、中堂站、望牛墩站、东莞西站、洪梅站、东莞港站、厚街站、虎门北站、虎门东站、长安西站、长安站、沙井西站、福海西站、深圳机场北站、深圳机场站共15个车站，其中厚街站、虎门北站、虎门东站、深圳机场北站、深圳机场站为地下站，其余均为高架站，从中堂到长安之间的10个站均为东莞地区车站，覆盖了东莞多个城镇。

运营初期开行37趟动车组列车

开通运营初期，穗深城际铁路每日最多开行37趟动车组列车，其中广州东站往返深圳机场站33趟，新塘南站往返深圳机场站4趟。日常开行33趟，其中广州东站往返深圳机场站29趟，新塘南站往返深圳机场站4趟。

公交化运营

穗深城际铁路主要连接广州、深圳和东莞的中心区，采取公交化运营模式，所有座位不对号入座，且车票为电子票，旅客可以随时买票随时出行，和坐地铁一样方便，被旅客们誉为“高级地铁”。