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华为仍将参与建设挪威5G网络，但不涉及核心网络

2019/12/16 15:35:56来源：网易科技作者：刘春责编：骑士评论：

12月16日消息，据路透社报道，跨国电信运营商Telenor周日重申，华为将与爱立信一起参与建设挪威的5G网络。至此，Telenor成为不顾美国压力，继续与华为合作的几家公司之一。

不过，Telenor挪威业务负责人弗伯格(Petter-Boerre Furberg)上周五对路透表示，该公司将在为期4至5年的升级期间，在挪威的电信网络中逐步淘汰华为的网络组件。

Telenor负责通信业务的副总裁汉妮·克努森（Hanne Knudsen）对路透社表示，华为将继续在该公司的基础设施升级过程中发挥作用。在4G网络时代，Telenor与华为进行了长达10年的合作。

克努森在回答路透社书面提问时表示：“爱立信已被该公司引入作为新的5G无线接入网(RAN)供应商，但我们也将与华为合作，对现有4G网络进行维护，并在挪威等部分地区将4G网络升级至5G网络。”

她说：“华为已为4G无线接入网提供了硬件，但没有为核心网络提供硬件。当他们将在部分地区参与5G网络建设时，也是提供无线接入网的硬件，而不是核心网络的硬件。”

克努森还表示，Telenor芬兰子公司DNA也将华为列为5G无线接入网的几家供应商之一。

无线接入网(RAN)将智能手机连接到移动网络，占5G网络成本的大部分。但它不是5G网络的核心部分。

华为表示，欢迎5G领域的竞争，并期待继续与Telenor合作。

Telenor正采用诺基亚和爱立信的设备建设其核心网络。上周，德国电信宣布选择华为和诺基亚的设备建设其5G网络。

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关键词：华为5G

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