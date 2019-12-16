聚焦移动办公场景，华为MatePad Pro智慧分屏体验

随着移动设备多任务处理能力与消费者需求的逐渐提升，拥有优秀移动办公能力的平板电脑无疑成为硬件厂商眼中的新蓝海。11月下旬，在华为MatePad及全场景新品发布会上，华为消费者业务CEO、华为常务董事余承东正式发布了被称为“全球最高屏占比平板”的MatePad Pro。



作为华为最新推出的旗舰平板，MatePad Pro采用10.8英寸2K QHD全面屏，搭载7nm工艺的麒麟990处理器，支持15W正向无线充电与7.5W反向无线充电。毫无疑问地跻身安卓平板市场头部阵营。在拥有旗舰配置的同时，华为MatePad Pro更深度聚焦了移动办公场景，具有智慧分屏、平行视界与多屏协同等功能，为用户带了前所未有的安卓平板新体验。

智慧分屏

智慧分屏是华为在EMUI10系统中加入的全新功能，通过“一屏多用”的方式与人性化设计，重构了用户的交互体验。用户可在应用间相互拖拽图片、文档，在写邮件时对照文本，在使用微信、QQ聊天时浏览网页……同时，全新悬浮窗口的加入，使用户在玩游戏、阅读时不退出界面，便可快速回复消息。

智慧分屏可以悬浮窗或分屏浏览方式打开应用，能够同时使用多个应用，极大地提升了使用效率。而侧边智慧分屏应用栏则是使用智慧分屏功能的“窗口”。用户从屏幕左边缘或右边缘向内滑动并停顿便能够滑出侧边智慧分屏应用栏，并快速打开多窗口应用。

▲智慧分屏应用栏

其中，用户可长按拖拽侧边应用栏图标至屏幕边缘释放来开启分屏，还可点击侧边应用栏图标或横幅通知开启悬浮窗。

▲长按侧边应用栏图标

分屏浏览模式支持横屏、竖屏状态下的两窗口分屏、调整区域。拖动应用顶部的横条可互换分屏位置。长按横条后，向下拖拽分屏应用可切换至悬浮窗（竖屏状态则需将分屏应用拖拽至屏幕边缘）。

▲智慧分屏-分屏浏览

仅需轻度使用的应用则可通过悬浮窗模式打开。打开悬浮窗后，用户可随意拖动悬浮窗位置，长按横条时，拖拽悬浮窗至屏幕边缘可切换至分屏。

▲智慧分屏-悬浮窗

华为MatePad Pro用户在升级至EMUI10.0.1.121及以上版本后，可体验智慧分屏功能。官方表示，目前仅部分应用支持该功能，具体适配情况视应用而定，后续会持续更新。

移动办公新体验

华为MatePad Pro的移动办公体验当然不止于此，极具人性化的智慧分屏功能仅是其中的一个缩影。在华为MatePad Pro强悍性能的基础上，智慧分屏搭配平行视界、多屏协同以及电脑模式等功能，真真正正地开启了移动办公新世界。

• 平行视界

平行视界是华为自主研发的应用分屏功能。区别于同时开启两个应用，平行视界可以实现“一个应用，两屏显示”。简单来说，将平板横屏使用，进入“平行视界”模式后，一个应用将会分为左右两屏显示，两边互不干扰。

▲IT之家App现已支持平行视界功能

开启“平行视界”功能后，华为MatePad Pro用户使用微信、QQ、淘宝等应用时，可并排打开同一应用的两个窗口。用户可在设置-辅助功能-平行视界中，选择关闭/开启这一功能的第三方应用。

• 多屏协同

多屏协同也就是平板和手机两块屏幕可以一同操作，不用频繁切换于两个设备之间。平板的屏幕、键盘、手写笔、扬声器都将成为手机的外设，双方数据和文件也可以进行快捷传输，部分应用支持跨窗口拖拽。

• 全新的WPS

华为MatePad Pro首发搭载了WPS的思维导图高效制作、语音备注幻灯片、画笔模式高效批注、智能排版幻灯片等常用办公功能。同时华为MatePad Pro用户还可领取六个月的WPS稻壳会员权益。

▲使用WPS编辑文章内容

• 电脑模式

华为MatePad Pro支持电脑模式。电脑模式拥有类似Windows的图形界面，最多支持8个窗口或任务同时打开，还支持文件管理、快捷搜索、更换壁纸等操作，也可接入鼠标、键盘等外接设备。华为MatePad Pro搭配智能磁吸键盘（需单独购买）更可一键开启电脑模式。

▲华为MatePad Pro电脑模式桌面

▲使用电脑模式编辑文章

小结

作为一款主打“智慧轻办公”的平板电脑，华为MatePad Pro在其他方面也不容小觑。毋庸置疑，拥有麒麟990旗舰处理器、2K QHD高分屏、3D石墨片立体散热、四声道环绕立体声等加持的华为MatePad Pro，足以满足绝大多数用户的需求。目前，华为MatePad Pro已在各大电商平台正式开售，售价3299元起，感兴趣的用户可以了解一下。

值得一提的是，将于明年第一季度发布的华为MatePad Pro 5G版或将为平板的应用场景插上想象的“翅膀”，带来更多可能。